Alessandra Negrini diz que filha cursa Direito por causa de Deolane Bezerra

Deolane Bezerra encontra com Alessandra Negrini Crédito: Reprodução/Instagram

Alessandra Negrini, 54, e Deolane Bezerra, 36, se encontraram em uma clínica de estética nesta semana. A atriz aproveitou para tietar a advogada e contou que um dos motivos da filha cursar a faculdade de Direito é por ser fã dela.

Deolane ficou emocionada: "Desço a escada, e ela: 'Deolane, minha filha é sua fã'. Que fã, mulher? Eu que sou fã dessa mulher. Olha isso, não envelhece".

Alessandra contou sobre a filha: "A minha filha estuda direito e uma das responsáveis é ela. Minha filha é super fã, agora está na faculdade e quer ser igual ela".

Surpresa, Deolane também tietou a atriz: "Alessandra Negrini, meu Deus do céu, estou passada. Obrigada pelo carinho. Mulher, você é linda. Sou fã e, agora que conheci, sou mais ainda".