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Alessandra Negrini diz que filha cursa Direito por causa de Deolane Bezerra

Atriz e advogada se encontraram em uma clínica de estética nesta semana. Negrini aproveitou para tietar Deolane e falar sobre o motivo da filha ter escolhido cursar Direito
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Abril de 2024 às 10:54

Deolane Bezerra encontra com Alessandra Negrini
Deolane Bezerra encontra com Alessandra Negrini Crédito: Reprodução/Instagram
Alessandra Negrini, 54, e Deolane Bezerra, 36, se encontraram em uma clínica de estética nesta semana. A atriz aproveitou para tietar a advogada e contou que um dos motivos da filha cursar a faculdade de Direito é por ser fã dela.
Deolane ficou emocionada: "Desço a escada, e ela: 'Deolane, minha filha é sua fã'. Que fã, mulher? Eu que sou fã dessa mulher. Olha isso, não envelhece".
Alessandra contou sobre a filha: "A minha filha estuda direito e uma das responsáveis é ela. Minha filha é super fã, agora está na faculdade e quer ser igual ela".
Surpresa, Deolane também tietou a atriz: "Alessandra Negrini, meu Deus do céu, estou passada. Obrigada pelo carinho. Mulher, você é linda. Sou fã e, agora que conheci, sou mais ainda".
A filha de Alessandra, que estuda direito, é Betina Ferreira, 19, fruto do antigo casamento dela com Otto Ferreira.

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