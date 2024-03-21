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Relação

Alessandra Negrini mostra filho após repercussão sobre afastamento

"Eu estava querendo dizer que meu filho tem 26 anos, é um adulto, pode morar onde ele quiser", disse a atriz em um trecho do vídeo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Março de 2024 às 13:13

A atriz Alessandra Negrini, de 53 anos, usou um vídeo no Instagram para explicar declaração sobre a distância com o filho Antônio, de 26, do relacionamento com o ator Murilo Benício. No podcast Desculpa Qualquer Coisa, ela havia dito que nem sabia onde o jovem mora. Agora, afirmou que não é bem assim.
"Eu estava querendo dizer que meu filho tem 26 anos, é um adulto, pode morar onde ele quiser. Comigo, sozinho, com o pai ou com a namorada...", disse Negrini no vídeo gravado em selfie, com tom descontraído, publicado nesta quarta-feira, 20.
No programa apresentado por Tati Bernardi, a atriz também falou da ótima relação com a filha Betina, de 19 anos, a quem havia chamado de parceira. "A Betina é a minha parceirinha", reforçou agora. "Ela ainda é a minha parceirinha porque daqui a pouco eu também não vou saber onde ela vai estar, sacou?"
Alessandra Negrini mostra filho após repercussão sobre afastamento
Alessandra Negrini mostra filho após repercussão sobre afastamento Crédito: Reprodução/Instagram
Apesar de sorrir e usar uma linguagem corporal leve na gravação, tanto no começo, quanto no fim do vídeo ela expressou incômodo com a repercussão da fala no podcast. "Olha que coisa ridícula. Só rindo para não levar a sério como as pessoas são bestas", disse na abertura. "Ô, gente chata. Para de encher o saco da gente, p****", falou no encerramento.
Negrini escreveu "olha ele aqui, gente" na legenda da publicação. Isso porque, antes de terminar o vídeo, ela mostra Antônio na cozinha, junto dela. "Ele não quer aparecer", brinca. Ao que o rapaz responde olhando para a câmera: "Vocês são difíceis, hein."

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