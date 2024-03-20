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Mansão em que Glória Maria viveu está à venda por R$ 13 milhões; veja

O imóvel está localizado na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e foi ocupado por ela durante cinco anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Março de 2024 às 15:50

Mansão de Glória Maria está à venda na Gávea, Zona Sul do Rio
Mansão de Glória Maria está à venda na Gávea, Zona Sul do Rio Crédito: @gabrielrodrigues.broker e @gloriamariareal Via Instagram
A mansão onde viveu a jornalista Glória Maria está a venda por R$ 13 milhões e é localizada na parte baixa da Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Ela viveu no local durante cinco anos, até 2023, ano de sua morte, e tinha a intenção de comprá-lo. A casa também pode ser alugada por R$ 50 mil ao mês. Veja detalhes do imóvel aqui.
O imóvel possui 1.100m² de área construída, e conta com 4 suítes no prédio principal, além de 3 ambientes de sala de estar, uma sala de jantar, outra para almoço, copa, cozinha, despensa, sala de televisão, biblioteca, escritório e jardim de inverno.
No terceiro andar, encontram-se também um salão de jogos, uma academia, um bar e dois terraços.
A mansão ainda possui uma edícula aliada à piscina, que integra mais 3 quartos a uma área externa com capacidade para 5 carros, guarita e até um ateliê.
Jornalista brasileira, Glória Maria morreu no dia 2 de fevereiro de 2023, aos 73 anos, devido a um câncer no pulmão. Mais conhecida por atuar no Globo Repórter e no Fantástico, a jornalista passou por mais de 100 países e foi a primeira repórter a entrar ao vivo no Jornal Nacional na transmissão da primeira matéria a cores do noticiário, em 1977, mostrando o movimento de saída de carros do Rio de Janeiro, em um fim de semana.

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