Mansão em que Glória Maria viveu está à venda por R$ 13 milhões; veja

Mansão de Glória Maria está à venda na Gávea, Zona Sul do Rio Crédito: @gabrielrodrigues.broker e @gloriamariareal Via Instagram

A mansão onde viveu a jornalista Glória Maria está a venda por R$ 13 milhões e é localizada na parte baixa da Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Ela viveu no local durante cinco anos, até 2023, ano de sua morte, e tinha a intenção de comprá-lo. A casa também pode ser alugada por R$ 50 mil ao mês. Veja detalhes do imóvel aqui.

O imóvel possui 1.100m² de área construída, e conta com 4 suítes no prédio principal, além de 3 ambientes de sala de estar, uma sala de jantar, outra para almoço, copa, cozinha, despensa, sala de televisão, biblioteca, escritório e jardim de inverno.

No terceiro andar, encontram-se também um salão de jogos, uma academia, um bar e dois terraços.

A mansão ainda possui uma edícula aliada à piscina, que integra mais 3 quartos a uma área externa com capacidade para 5 carros, guarita e até um ateliê.