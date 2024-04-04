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Xuxa é condenada a pagar R$ 31 mil a Carla Zambelli

Apresentadora perdeu último recurso de ação que movia contra deputada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Abril de 2024 às 10:28

Imagem Edicase Brasil
Xuxa, a eterna 'Rainha dos Baixinhos'  Crédito: Celso Pupo | Shutterstock
A apresentadora Xuxa Meneghel perdeu o último recurso de uma ação movida contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e terá de pagar a ela mais de R$ 31 mil em multa.
O processo transitou em julgado no último mês de fevereiro, o que significa que não há mais como recorrer. Procurada, Xuxa não se pronunciou. As informações foram confirmadas pelo TJSP.
Em 2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo já havia negado a ação de reparação de danos morais ingressada pela apresentadora contra a deputada. Em junho de 2020, a apresentadora anunciou que lançaria o livro "Maya: Bebê Arco-Íris", voltado ao público infantil e de temática LGBTQIA+. E foi criticada por Zambelli.
"O alvo dessa teia de destruição de valores humanos não é mais você. Essa mira está apontada para a mente das nossas crianças! Sexualizar e instigar inocentes ao sexo pavimenta a pedofilia e a depravação. Não tenha medo. Lute por elas conosco", escreveu Zambelli em uma rede social à época.
Xuxa queria uma indenização no valor de R$ 150 mil por danos morais, mas a Justiça concedeu a Zambelli o direito de se expressar. O livro trata de uma menina que tem duas mães.

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