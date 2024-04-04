Xuxa é condenada a pagar R$ 31 mil a Carla Zambelli

Xuxa, a eterna 'Rainha dos Baixinhos' Crédito: Celso Pupo | Shutterstock

A apresentadora Xuxa Meneghel perdeu o último recurso de uma ação movida contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e terá de pagar a ela mais de R$ 31 mil em multa.

O processo transitou em julgado no último mês de fevereiro, o que significa que não há mais como recorrer. Procurada, Xuxa não se pronunciou. As informações foram confirmadas pelo TJSP.

Em 2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo já havia negado a ação de reparação de danos morais ingressada pela apresentadora contra a deputada. Em junho de 2020, a apresentadora anunciou que lançaria o livro "Maya: Bebê Arco-Íris", voltado ao público infantil e de temática LGBTQIA+. E foi criticada por Zambelli.

"O alvo dessa teia de destruição de valores humanos não é mais você. Essa mira está apontada para a mente das nossas crianças! Sexualizar e instigar inocentes ao sexo pavimenta a pedofilia e a depravação. Não tenha medo. Lute por elas conosco", escreveu Zambelli em uma rede social à época.