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Televisão

Primeiro beijo entre Sophie Charlotte e Xamã em 'Renascer' causa alvoroço na web

Química entre o casal Eliana e Damião foi elogiada por telespectadores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Abril de 2024 às 08:11

Eliana e Damião se beijam em Renascer
Eliana e Damião se beijam em Renascer Crédito: Reprodução/Globo
O casal Eliana (Sophie Charlotte) e Damião (Xamã) finalmente está on. A dondoca e o peão trocaram beijos no capítulo desta quarta-feira (3) em "Renascer".
Na internet, o público da novela ficou entusiasmado com a cena romântica do casal. Os dois se "pegaram" dentro do estábulo onde Damião tratava dos cavalos.
Na cena, Eliana surge no local de trabalho do peão, já mal-intencionada. Ele tenta desviar das indiretas sedutoras da nora de seu patrão, José Inocêncio (Marcos Palmeira), e se manter fiel a Ritinha (Mell Muzillo), mas acaba cedendo.
"Não posso, sou casado", diz Damião.
"Até aí, somos dois", responde Eliana.
"Não posso fazer isso com a Ritinha", insiste.
"Não quero te tirar da sua Ritinha, só quero te usar, como todos os homens fizeram comigo até hoje", respondeu a mulher de José Venâncio (Rodrigo Simas).
Após o diálogo, os dois se agarram e transam no estábulo.

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