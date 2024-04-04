Primeiro beijo entre Sophie Charlotte e Xamã em 'Renascer' causa alvoroço na web

Eliana e Damião se beijam em Renascer Crédito: Reprodução/Globo

O casal Eliana (Sophie Charlotte) e Damião (Xamã) finalmente está on. A dondoca e o peão trocaram beijos no capítulo desta quarta-feira (3) em "Renascer".

Na internet, o público da novela ficou entusiasmado com a cena romântica do casal. Os dois se "pegaram" dentro do estábulo onde Damião tratava dos cavalos.

Na cena, Eliana surge no local de trabalho do peão, já mal-intencionada. Ele tenta desviar das indiretas sedutoras da nora de seu patrão, José Inocêncio (Marcos Palmeira), e se manter fiel a Ritinha (Mell Muzillo), mas acaba cedendo.

"Não posso, sou casado", diz Damião.

"Até aí, somos dois", responde Eliana.

"Não posso fazer isso com a Ritinha", insiste.

"Não quero te tirar da sua Ritinha, só quero te usar, como todos os homens fizeram comigo até hoje", respondeu a mulher de José Venâncio (Rodrigo Simas).

Após o diálogo, os dois se agarram e transam no estábulo.

Sophie charlotte e xamã transbordando química em pleno horário nobre era o que eu precisava #renascer pic.twitter.com/NWv0j9aj1y — Letícia ☭ (@endistann) April 4, 2024

A Eliana sentindo ainda mais tesão no Damião ao saber que ele é matador. A química maravilhosa de Xamã e Sophie Charlotte #Renascerpic.twitter.com/9fkBISehFq — Renascer 🌿 (@renascernovela1) April 4, 2024

não sei quem é mais sortudo interpretando esses personagens a sophie charlotte ou xamã 🥵 #Renascer pic.twitter.com/5y5sHJUx8P — joão deivison 樂★ (@joaodeivison) April 4, 2024