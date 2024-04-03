Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Reynaldo Gianecchini rebate crítica por viver drag no teatro

Ator concedeu uma entrevista O Globo sobre ser protagonista do musical "Priscilla, a rainha do deserto"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 10:45

Reynaldo Gianecchini fala sobre relação com Marília Gabriela
Reynaldo Gianecchini será o protagonista do musical "Priscilla, a rainha do deserto" Crédito: Marcus Leoni/Folhapress
Reynaldo Gianecchini, 51, em entrevista ao O Globo sobre ser protagonista do musical "Priscilla, a rainha do deserto."

SEXUALIDADE EM PAUTA

"Essa temática sempre me interessa, apesar de um monte de gente me criticar e falar que não represento nenhuma sigla nem nunca fiz nada pela comunidade. As pessoas esquecem que eu já falei que sou pansexual, que já tive romances com homens e mulheres. Dizem: "Por que ele não sai logo do armário?". O que mais querem? Detalhes da minha vida íntima? Não vão ter."
"Agora, a liberdade de você ser quem você é e explorar a sua sexualidade sem vergonha, isso tudo uma hora eu senti vontade de falar. É importante, e eu quis comprar essa briga. Eu sou uma das letrinhas da sigla, eu me defino como pansexual. Se é que dá para definir. Dá vontade de não definir nada, sou aberto a tudo."
O musical é uma adaptação do filme de 1994 que se estabeleceu como um marco da cultura LGBQTIAPN+, com ênfase no movimento artístico das drag queens. A estreia está prevista para junho.

CRÍTICAS AO LONGO DA VIDA

"Se eu fosse ligar mesmo e basear meu trabalho nisso, eu teria parado lá atrás, em "Laços de família" [novela em que estreou]. Eu fico atento ao que as pessoas escrevem, mas vejo a rede social com muito distanciamento. Está difícil, as pessoas estão com o emocional abalado, principalmente desde a pandemia."
"Quando eu vejo um hater, uma pessoa que entra na minha rede para me achincalhar, isso diz mais respeito a essa pessoa do que a mim. Não posso levar em consideração, é uma coisa tóxica que tem a ver com essa pessoa, com a raiva dela. Acho que o mundo está bem dodói emocionalmente, e a gente também. Faço exercício de sanidade todos os dias."

Veja Também

BBB 24: Pitel fala sobre relação entre Lucas e Camila: 'Espero que fiquem bem'

Wilma Petrillo quer adotar filho de Gal e diz que fez de tudo para cantora não falir

Sandy comenta a repercussão sobre marmita: 'Minha vida é zero glamour'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Famosos Reynaldo Gianecchini
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados