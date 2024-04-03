Pitel reforça que só quer amizade com Buda após o BBB 24, apesar de relacionamento aberto

Pitel e Buda eram muito próximos no BBB 24 Crédito: Reprodução/Globo

Eliminada do BBB 24, Pitel agora tem tomado consciência de tudo o que rolou com Lucas Buda fora do confinamento. Ele está solteiro desde que Camila Moura anunciou que não queria mais nada com ele pelas redes sociais.

Porém, engana-se quem pensa que no futuro, ambos devem ficar juntos. Em entrevista ao Mais Você (Globo), Pitel deixou claro que quer só amizade, apesar dos flertes dentro do reality.

"Admiro muito ele, independentemente do que houve, espero que vejam potencial nele. É uma situação que ele precisa resolver com ela, meus sentimentos eram de amizade e espero que seja só isso", reforçou.

Em uma determinada festa, Buda flertou com Pitel e parecia envolvido pela dança dela com Giovanna. De acordo com a sister, nesse dia acabou abusando do álcool e não lembra do que aconteceu. "Nunca passamos do limite", reforçou.