Morre o escritor Samuel Machado Duarte, membro da Academia de Letras do ES

Escritor capixaba Samuel Machado Duarte morre aos 89 anos Crédito: Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (17), o escritor capixaba e membro da Academia Espírito-Santense de Letras, Samuel Machado Duarte, veio a óbito ao 89 anos, na cidade de São Paulo.

Nascido em Atílio Vivacqua, no Sul do ES, Samuel foi alfabetizado pela mãe, de quem herdou o amor pela leitura. Logo na infância, começou a escrever alguns livros e se dividia entre suas duas paixões: a literatura e a odontologia. Em 1954, fez vestibular para a graduação de Odontologia do Espírito Santo e foi aprovado em primeiro lugar.

Iniciou sua vida profissional em Cachoeiro de Itapemirim em 1957, e no mesmo período começou a publicar crônicas no jornal "O Arauto", de Cachoeiro, em uma coluna denominada “Coisas da Cidade”. Essas histórias o prestigiaram e garantiram seu ingresso na recém-criada Academia Cachoeirense de Letras.

Além de consagrado como cirurgião dentista autônomo, em 1966 publicou, no Rio de Janeiro, o romance "Ilha de Fim de Mar". Após se aposentar de sua vida profissional em 1984, Samuel conseguiu se dedicar integralmente à literatura e suas obras. Entre seus principais trabalhos estão: "As duas Faces de Eros", "O Sino Submerso", "As Montanhas da Lua", "Taperas & Coivaras", "Alma de Mestre", e entre outros.

Samuel era membro efetivo da Academia Cachoeirense de Letras, da Academia Espírito-Santense de Letras, da Ordem Nacional dos Escritores e do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo.

A Academia Espírito-Santense de Letras divulgou uma nota de pesar.

"É com profundo pesar que a Academia Espírito-santense de Letras comunica o falecimento do acadêmico Samuel Machado Duarte, ocorrido nesta quarta-feira, 17 de abril de 2024, aos 89 anos. Quarto ocupante da cadeira de nº 5 da Academia Espírito-santense de Letras, que tem como patrono Amâncio Pinto Pereira, Samuel Machado Duarte nasceu em 06 de maio de 1934 em Atílio Vivácqua (ES)", diz parte da nota.