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Namorada de MC Ryan SP anuncia término: 'Não me relacionem a nada dele'

Influenciadora reforçou que seu único vínculo com o cantor é a filha, Zoe, de 9 meses
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 18:27

Namorada de MC Ryan SP anuncia término: 'Não me relacionem a nada dele'
Namorada de MC Ryan SP anuncia término: 'Não me relacionem a nada dele' Crédito: Reprodução/Instagram
Giovanna Roque, 24, mãe da filha de MC Ryan SP, 23, anunciou nas redes sociais que eles não estão mais juntos.
A influenciadora reforçou que seu único vínculo com o cantor é a filha, Zoe, de 9 meses. "Viemos por meio deste comunicado informar a todos vocês que eu e Ryan não somos mais um casal. Sei que isso é um assunto particular, mas já estou poupando futuras notícias, suposições e piadas... Somos pais da Zoe e essa é a única razão de vínculo que possa existir."
Ela reforçou que não quer ser relacionada a ele de nenhuma forma. "Peço, assim, que não me relacionem a nada do mesmo. Obrigada!"
O ex-casal havia reatado o namoro em junho deste ano. Eles haviam terminado em julho de 2023, após Giovanna anunciar a gravidez.

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