Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vem aí!

Tardezinha 2025 terá show no ES, anuncia Thiaguinho

Cantor anunciou as datas da nova edição do 'Tardezinha', que passará por 26 cidades do Brasil e também vai para o exterior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 15:08

Thiaguinho traz nova turnê do 'Tardezinha' para o ES em maio de 2025
Thiaguinho traz nova turnê do 'Tardezinha' para o ES em maio de 2025 Crédito: Divulgação
Uma boa notícia para os pagodeiros! Thiaguinho anunciou na tarde desta quinta-feira (12) as datas e cidades que vão receber a nova turnê do sucesso 'Tardezinha'. Em 2025, o projeto comemora 10 anos e vai ganhar roupagem especial com convidados e megaestrutura. No ES, o show vai rolar no dia 3 de maio, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. 
O cantor deu detalhes da nova turnê em uma coletiva de imprensa no Rio de Janeiro. Desta vez, vai passar por 26 cidades, no Brasil e exterior. Entre os locais estão: São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Amazonas. E no exterior, a 'Tardezinha' chegará a países como Austrália, Estados Unidos, Portugal e Angola.

Veja Também

Cantor Thiaguinho traz nova turnê “Sorte” para Vitória em outubro

Uma das novidades anunciadas pelo carioca envolve a gravação de uma música com Rafael Zulu na próxima edição. A venda de ingressos se inicia no dia 4 de novembro e os valores e horários ainda não foram divulgados.

SERVIÇO

‘TARDEZINHA 2025’ com Thiaguinho
  • Data: 3 de maio de 2025
  • Local: Estádio Kleber Andrade, R. Rio Branco - Rio Branco, Cariacica
  • Valores dos ingressos e os horários ainda não foram informados

Veja Também

Novo beach club de Guarapari recebe show 'Numanice' de Ludmilla

Dono do hit “Só Fé”, Grelo desembarca no ES em novembro; veja detalhes

Conheça o DJ capixaba que participou do novo álbum de Matuê, o '333'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Estádio Kleber Andrade Kleber Andrade Thiaguinho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Precisamos da ajuda da extrema direita para eleger Pazolini", diz aliado do ex-prefeito
Imagem de destaque
A francesa de 86 anos presa pelo ICE após se mudar para os EUA para se casar com paixão antiga
Imagem de destaque
Autoridades dos EUA divulgam foto de Alexandre Ramagem sob custódia do ICE

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados