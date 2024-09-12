Tardezinha 2025 terá show no ES, anuncia Thiaguinho

Thiaguinho traz nova turnê do 'Tardezinha' para o ES em maio de 2025 Crédito: Divulgação

Uma boa notícia para os pagodeiros! Thiaguinho anunciou na tarde desta quinta-feira (12) as datas e cidades que vão receber a nova turnê do sucesso 'Tardezinha'. Em 2025, o projeto comemora 10 anos e vai ganhar roupagem especial com convidados e megaestrutura. No ES, o show vai rolar no dia 3 de maio, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

O cantor deu detalhes da nova turnê em uma coletiva de imprensa no Rio de Janeiro. Desta vez, vai passar por 26 cidades, no Brasil e exterior. Entre os locais estão: São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Amazonas. E no exterior, a 'Tardezinha' chegará a países como Austrália, Estados Unidos, Portugal e Angola.

Uma das novidades anunciadas pelo carioca envolve a gravação de uma música com Rafael Zulu na próxima edição. A venda de ingressos se inicia no dia 4 de novembro e os valores e horários ainda não foram divulgados.

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