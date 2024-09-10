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Bombando

Dono do hit “Só Fé”, Grelo desembarca no ES em novembro; veja detalhes

Cantor de Goiás teve a música mais tocada do Brasil nas últimas semanas, com mais de 51 milhões de players
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 16:59

Grelo tem shows marcados em Colatina e na Serra
Grelo tem shows marcados em Colatina e na Serra Crédito: Reprodução/Instagram/@eogrelo/@amandasantosph
Ele teve a música mais tocada do Brasil nas últimas semanas, com mais de 51 milhões de players. Dono do hit “Só Fé”, o cantor Grelo está com agenda marcada no Espírito Santo. O cantor de Goiás fará uma dobradinha em terras capixabas, com shows na Serra e em Colatina, no dia 14 de novembro. 
O primeiro local a receber Grelo será o Singo's Bar Club, localizado em Jardim Limoeiro, na Serra. Os ingressos já estão à venda no site Le Billet, com valores entre R$ 55 (meia, 1º lote) e R$ 80 (área vip, 1º lote). O cantor vai participar da festa “Arrocha Serra”, às 21h, e promete agitar a véspera de feriado.

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Na sequência, o artista segue para o Noroeste do Espírito Santo. Grelo vai levar seus maiores sucessos, como “De Graça ou Pagando” e “Vida Loka”, para o público na Arena North Star, em Colatina. Os ingressos custam entre R$ 40 (meia, 1º lote) e R$ 80 (1º lote, inteira), disponíveis no site Le Billet.

QUEM É GRELO?

Gabriel de Ângelo, mais conhecido como Grelo, nasceu em Anápolis, Goiás, e tem 26 anos. Seu lado compositor é um verdadeiro sucesso, com diversos hits na bagagem para a elite do sertanejo, como Gusttavo Lima, Henrique e Juliano e Maiara e Maraisa. Mas foi com “Só Fé”, do seu novo álbum “É o Grelo”, que ele alcançou o topo das paradas no Brasil.

SERVIÇO

  • GRELO
  • Serra
  • Onde: Singo's Bar Club - Jardim Limoeiro, na Serra
  • Quando: 14 de novembro
  • Horário: 21h
  • Ingressos: R$ 55 (meia, 1º lote) e R$ 80 (área vip, 1º lote), disponíveis no site Le Billet

  • Colatina
  • Onde: Arena North Star - Colatina
  • Quando: 14 de novembro
  • Horário: 22h
  • Ingressos: R$ 40 (meia, 1º lote) e R$ 80 (1º lote, inteira), disponíveis no site Le Billet

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