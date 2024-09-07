“Feliz que tem capixaba”, diz CEO do Rock in Rio sobre Dia Brasil

Luis Justo é o CEO do Rock in Rio Crédito: Folhapress/Linkedin

Um dia para celebrar a música brasileira. Essa é a proposta do Dia Brasil, no dia 21 de setembro, no Rock in Rio. O maior festival musical do país contará com atrações para todos os gostos e estilos. Nomes como Capital Inicial, Chitãozinho & Xororó e Ivete Sangalo estão confirmados. E tem até capixaba na programação!

O Dia Brasil é considerado uma das novidades da edição de 40 anos do Rock in Rio. Ao todo serão mais de 90 atrações espalhadas pelos sete palcos da cidade do rock. Em conversa com HZ, o CEO do Rock in Rio, Luis Justo, falou detalhes da concepção do único dia que terá apenas brasileiros como protagonistas.

Rock In Rio 2024 terá apresentações de grandes artistas Crédito: Andre Luiz Moreira | Shutterstock

“Essa ideia surge a partir do momento que pensamos no que fazer na edição de 40 anos do Rock in Rio. O intuito era fazer algo que mostrasse não só a importância do festival para a música brasileira, mas também da música brasileira para o festival. Vai ser a maior reunião de artistas em um único lugar, com todos os grandes gêneros musicais”, disse Luis.

Para dar conta da estrutura desse dia, haverá uma grande produção na logística, envolvendo camarins, passagens de som e equipamentos. Outra atração especial do Dia Brasil será o show da Esquadrilha Céu, com quatro aviões que formarão um ballet no espaço aéreo próximo ao festival, realizando diversas acrobacias sincronizadas com uma trilha sonora inédita.

Rock in Rio 2022 Crédito: Getty Images / Raphael Dias

Mas agora você deve estar se perguntando: qual o critério para a escolha dos artistas? No bate-papo com HZ, o CEO do festival revelou que essa é uma tarefa bem difícil. “É sempre um desafio de curadoria. Se fôssemos colocar todos os gêneros musicais, ia faltar tempo (risos). Por isso, dividimos cada um em palcos, como o de MPB, rock, música clássica e até sertanejo. É um grande recorte”.

Falando em sertanejo, esse é um dos destaques deste ano. É a primeira vez que o gênero musical será contemplado no Rock in Rio, no espaço "Pra Sempre Sertanejo". O palco será tomado por ícones Chitãozinho & Xororó e a Orquestra Sinfônica Heliópolis, que convidaram Ana Castela, Junior, Luan Santana e Simone Mendes.

Esse dia tem muitas facetas. Estamos trazendo os grandes nomes do sertanejo. Sempre tem gente que fala que o Rock in Rio tem que ser de rock. Mas lá na primeira edição já tinha Alceu Valença, Ney Matogrosso e outros cantores fora do eixo do rock. Quando trouxemos o funk e o hip hop, também falaram

“O festival também traz uma diversidade de idade. Sempre fomos um evento para a família toda. O Rock in Rio traz essa história da herança, que vai passando de pai para filho. No palco sertanejo, por exemplo, tem desde Chitãozinho & Xororó até Ana Castela. É uma curadoria que foi pensada em trazer experiências únicas para todas as idades”, conta.

CAPIXABAS NO FESTIVAL

E não para por aí. No Dia Brasil, 21 de setembro, quem representa o Espírito Santo é o trombonista de Cachoeiro de Itapemirim Joabe Reis. O cachoeirense vai marcar presença no palco Global Village, onde irá levar o melhor jazz brasileiro no “Para Sempre Jazz”. O músico vai tocar sucessos da carreira como "Primeira Dose" e "I Just Wanna Breathe".

Joabe Reis é de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Claudio Postay/Divulgação