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Rock in Rio vai permitir entrada de garrafa com tampa pela primeira vez

Público poderá para levar uma garrafa plástica, desde que seja transparente, com capacidade de até 500 ml e esteja vazia. E há uma razão para isso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Agosto de 2024 às 14:39

Garrafa de água
Garrafa de água será permitida no Rock in Rio 2024 Crédito: Shutterstock
Novidade nesta edição do Rock in Rio, que começa no próximo dia 13 de setembro, na zona oeste do Rio de Janeiro: pela primeira vez, o público tem autorização para levar uma garrafa plástica fechada, desde que seja transparente, com capacidade de até 500 ml e esteja vazia.
Nas edições anteriores era permitido levar uma garrafa cheia d'água, mas sem tampa. Desta vez, quem for à Cidade do Rock poderá abastecê-la de graça com água em 176 bebedouros distribuídos por toda a área do evento - e guardá-las na bolsa, por exemplo, para se hidratar quando quiser.

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Há uma razão para a mudança: a onda de calor extremo que atingiu o Brasil nos últimos anos.
Na terça-feira (27), uma Portaria assinada pela Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, definiu que grandes eventos, como shows e festivais, terão de distribuir água de graça para o público até o fim do ano, além de permitir a entrada de garrafas para uso pessoal. O Rock in Rio acontece entre os dias 13 e 15 de setembro, e de 19 a 22 do mesmo mês.

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