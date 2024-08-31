Rock in Rio vai permitir entrada de garrafa com tampa pela primeira vez

Garrafa de água será permitida no Rock in Rio 2024 Crédito: Shutterstock

Novidade nesta edição do Rock in Rio, que começa no próximo dia 13 de setembro, na zona oeste do Rio de Janeiro: pela primeira vez, o público tem autorização para levar uma garrafa plástica fechada, desde que seja transparente, com capacidade de até 500 ml e esteja vazia.

Nas edições anteriores era permitido levar uma garrafa cheia d'água, mas sem tampa. Desta vez, quem for à Cidade do Rock poderá abastecê-la de graça com água em 176 bebedouros distribuídos por toda a área do evento - e guardá-las na bolsa, por exemplo, para se hidratar quando quiser.

Há uma razão para a mudança: a onda de calor extremo que atingiu o Brasil nos últimos anos.