Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Vitória está em segundo lugar nas buscas por voos para o Rock in Rio
ES no RIR

Vitória está em segundo lugar nas buscas por voos para o Rock in Rio

Com crescimento de 178%, Vitória é a segunda cidade brasileira com mais buscas por voos para festival, que terá representantes capixabas entre as atrações
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 13:00

Imagem Edicase Brasil
Rock In Rio 2024 terá apresentações de grandes artistas  Crédito: Andre Luiz Moreira | Shutterstock
Falta menos de um mês para o início do Rock in Rio 2024, que acontece de 13 a 22 de setembro, e a procura pela Cidade Maravilhosa está a todo vapor. Em um cenário de cidades brasileiras, a capital Vitória se destaca, ocupando o segundo lugar no ranking das origens com mais buscas por passagens aéreas para o evento. A capital capixaba registrou um aumento impressionante de 178% em relação ao mesmo período do ano passado, quando não houve o festival.
O Rock in Rio promete transformar o Rio de Janeiro no epicentro da música e do entretenimento, atraindo pessoas de todo o Brasil e do mundo. De acordo com um levantamento realizado pelo KAYAK, que é um buscador de viagens aéreas, as buscas domésticas por voos para o Rio de Janeiro cresceram 201% em comparação com o mesmo período de 2023.
Quem ocupa o primeiro lugar do ranking é a capital mineira, Belo Horizonte, com um aumento de 192% nas buscas em relação ao mesmo período de finais de semana de 2023. Vitória aparece logo em seguida, consolidando-se como um dos principais pontos de partida para quem deseja curtir o festival.
O Rock in Rio 2024 contará com a presença de artistas capixabas no palco Supernova, que já se consolidou como espaço para talentos de todo o Brasil. WC no Beat, um veterano que retorna ao evento, se apresentará no dia 15 de setembro, e a banda Dead Fish subirá ao palco no dia 19 de setembro, representando o Espírito Santo em grande estilo.
WC no Beat e Dead Fish estarão no palco Supernova, no Rock in Rio
WC no Beat e Dead Fish estarão no palco Supernova, no Rock in Rio Crédito: Reprodução/Instagram/@wcnobeat/@deadfishoficial
Confira o ranking de origens domésticas com mais buscas para o Rio de Janeiro em setembro de 2024:
  1. Belo Horizonte, Minas Gerais
  2. Vitória, Espírito Santo
  3. São Paulo, São Paulo
  4. Salvador, Bahia
  5. Brasília, Distrito Federal
  6. Curitiba, Paraná
  7. Maringá, Paraná
  8. Florianópolis, Santa Catarina
  9. São Luís, Maranhão
  10. Goiânia, Goiás
No cenário internacional, Santiago, no Chile, lidera o ranking das cidades estrangeiras com mais buscas por voos para o Rio de Janeiro, apresentando um aumento de 86% em comparação ao ano anterior. A cidade de Lion, na França, se destacou pelo maior crescimento no volume de buscas, com um aumento de 218%. Confira o ranking:
  1. Santiago, Chile
  2. Montevidéu, Uruguai
  3. Buenos Aires, Argentina
  4. Lima, Peru
  5. Bogotá, Colômbia
  6. Cidade do México, México
  7. Lion, França
  8. Miami, Estados Unidos
  9. Paris, França

Veja Também

Capixabas WC no Beat e Dead Fish são anunciados no line-up do Rock in Rio 2024

Com show de Ed Sheeran, Rock in Rio Lisboa pende entre a sofrência e o rock

Globo volta a transmitir shows do Rock in Rio ao vivo na TV aberta após 7 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

avião Rio de Janeiro Rock in Rio Festas Música Show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Muro em Cachoeiro ganha obra em homenagem a Roberto Carlos
Imagem de destaque
Por que Casa Branca orientou funcionários a não fazerem apostas em mercados de previsões como Kalshi e Polymarket
Imagem de destaque
Planejamento, gestão e dignidade: a transformação da saúde no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados