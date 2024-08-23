Vitória está em segundo lugar nas buscas por voos para o Rock in Rio

Rock In Rio 2024 terá apresentações de grandes artistas Crédito: Andre Luiz Moreira | Shutterstock

Falta menos de um mês para o início do Rock in Rio 2024, que acontece de 13 a 22 de setembro, e a procura pela Cidade Maravilhosa está a todo vapor. Em um cenário de cidades brasileiras, a capital Vitória se destaca, ocupando o segundo lugar no ranking das origens com mais buscas por passagens aéreas para o evento. A capital capixaba registrou um aumento impressionante de 178% em relação ao mesmo período do ano passado, quando não houve o festival.

O Rock in Rio promete transformar o Rio de Janeiro no epicentro da música e do entretenimento, atraindo pessoas de todo o Brasil e do mundo. De acordo com um levantamento realizado pelo KAYAK, que é um buscador de viagens aéreas, as buscas domésticas por voos para o Rio de Janeiro cresceram 201% em comparação com o mesmo período de 2023.

Quem ocupa o primeiro lugar do ranking é a capital mineira, Belo Horizonte, com um aumento de 192% nas buscas em relação ao mesmo período de finais de semana de 2023. Vitória aparece logo em seguida, consolidando-se como um dos principais pontos de partida para quem deseja curtir o festival.

O Rock in Rio 2024 contará com a presença de artistas capixabas no palco Supernova , que já se consolidou como espaço para talentos de todo o Brasil. WC no Beat, um veterano que retorna ao evento, se apresentará no dia 15 de setembro, e a banda Dead Fish subirá ao palco no dia 19 de setembro, representando o Espírito Santo em grande estilo.

WC no Beat e Dead Fish estarão no palco Supernova, no Rock in Rio Crédito: Reprodução/Instagram/@wcnobeat/@deadfishoficial

Confira o ranking de origens domésticas com mais buscas para o Rio de Janeiro em setembro de 2024:

Belo Horizonte, Minas Gerais Vitória, Espírito Santo São Paulo, São Paulo Salvador, Bahia Brasília, Distrito Federal Curitiba, Paraná Maringá, Paraná Florianópolis, Santa Catarina São Luís, Maranhão Goiânia, Goiás

No cenário internacional, Santiago, no Chile, lidera o ranking das cidades estrangeiras com mais buscas por voos para o Rio de Janeiro, apresentando um aumento de 86% em comparação ao ano anterior. A cidade de Lion, na França, se destacou pelo maior crescimento no volume de buscas, com um aumento de 218%. Confira o ranking: