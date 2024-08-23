Vitória está em segundo lugar nas buscas por voos para o Rock in Rio

Falta menos de um mês para o início do Rock in Rio 2024, que acontece de 13 a 22 de setembro, e a procura pela Cidade Maravilhosa está a todo vapor. Em um cenário de cidades brasileiras, a capital Vitória se destaca, ocupando o segundo lugar no ranking das origens com mais buscas por passagens aéreas para o evento. A capital capixaba registrou um aumento impressionante de 178% em relação ao mesmo período do ano passado, quando não houve o festival.
O Rock in Rio promete transformar o Rio de Janeiro no epicentro da música e do entretenimento, atraindo pessoas de todo o Brasil e do mundo. De acordo com um levantamento realizado pelo KAYAK, que é um buscador de viagens aéreas, as buscas domésticas por voos para o Rio de Janeiro cresceram 201% em comparação com o mesmo período de 2023.
Quem ocupa o primeiro lugar do ranking é a capital mineira, Belo Horizonte, com um aumento de 192% nas buscas em relação ao mesmo período de finais de semana de 2023. Vitória aparece logo em seguida, consolidando-se como um dos principais pontos de partida para quem deseja curtir o festival.
O Rock in Rio 2024 contará com a presença de artistas capixabas no palco Supernova, que já se consolidou como espaço para talentos de todo o Brasil. WC no Beat, um veterano que retorna ao evento, se apresentará no dia 15 de setembro, e a banda Dead Fish subirá ao palco no dia 19 de setembro, representando o Espírito Santo em grande estilo.
Confira o ranking de origens domésticas com mais buscas para o Rio de Janeiro em setembro de 2024:
- Belo Horizonte, Minas Gerais
- Vitória, Espírito Santo
- São Paulo, São Paulo
- Salvador, Bahia
- Brasília, Distrito Federal
- Curitiba, Paraná
- Maringá, Paraná
- Florianópolis, Santa Catarina
- São Luís, Maranhão
- Goiânia, Goiás
No cenário internacional, Santiago, no Chile, lidera o ranking das cidades estrangeiras com mais buscas por voos para o Rio de Janeiro, apresentando um aumento de 86% em comparação ao ano anterior. A cidade de Lion, na França, se destacou pelo maior crescimento no volume de buscas, com um aumento de 218%. Confira o ranking:
- Santiago, Chile
- Montevidéu, Uruguai
- Buenos Aires, Argentina
- Lima, Peru
- Bogotá, Colômbia
- Cidade do México, México
- Lion, França
- Miami, Estados Unidos
- Paris, França