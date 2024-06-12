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De volta para telinhas

Globo volta a transmitir shows do Rock in Rio ao vivo na TV aberta após 7 anos

Nos últimos anos, a emissora exibiu os shows apenas no Multishow e no Globoplay. Na TV aberta, os melhores momentos passavam de madrugada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 14:48

Globo volta a transmitir shows do Rock in Rio ao vivo na TV aberta após 7 anos
Globo volta a transmitir shows do Rock in Rio ao vivo na TV aberta após 7 anos Crédito: Divulgação
A Globo voltará a mostrar os principais shows do Rock In Rio, maior festival de música do país, ao vivo em TV aberta. A edição deste ano acontecerá no mês de setembro na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.
Nas edições de 2019 e 2022, a Globo exibiu shows apenas no Multishow e no Globoplay. Para quem só tinha a TV aberta como opção, as apresentações ficaram renegadas a uma edição de melhores momentos exibida na madrugada.
Este compacto seguirá na programação, e inclusive será exibido mais cedo justamente pela exibição dos shows ao vivo. No pacote comercial, que está no mercado publicitário e o qual a Folha de S.Paulo teve acesso, a Globo afirma que os headliners do Palco Mundo serão mostrados.
Ou seja, a Globo exibirá ao vivo os shows de Travis Scott (dia 13), Imagine Dragons (dia 14), Avenged Sevenfold (dia 15), Ed Sheeran (dia 19), Katy Perry (dia 20), Shawn Mendes (dia 22), além do combinado Para Sempre Rock, que fecha o Dia Brasil no dia 21, e terá Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino e Toni Garrido.
A Globo ainda não definiu o time de apresentadores. Ainda existem cotas publicitárias para serem vendidas. Ao todo, somando a transmissão ao vivo do Multishow e do Globoplay, a Globo tenta negociar nove espaços publicitários. A empresa plajena arrecadar R$ 347 milhões.
Rock in Rio 10 será a décima edição do festival realizada na Cidade do Rock, que fica no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. O festival irá celebrar os 40 anos do Rock in Rio, contando com uma nova área chamada Global Village com cenários inspirados em ícones arquitetônicos de todo o mundo.
Pela primeira vez, em comemoração a música brasileira, foi reservado um dia em homenagem aos mais diversos estilos musicais brasileiros, entre eles o rock, sertanejo, MPB, trap, pop, samba, rap, bossa nova, soul, funk, jazz, música clássica e eletrônica.

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