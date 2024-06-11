Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • MUG realiza exposição gratuita sobre Homero Massena em shopping de Vila Velha
Fantasias

MUG realiza exposição gratuita sobre Homero Massena em shopping de Vila Velha

Este ano a Mocidade Unida da Glória conquistou o 9° título no Carnaval de Vitória homenageando o pintor; veja detalhes da exposição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 15:02

MUG realiza exposição gratuita sobre Homero Massena em shopping de Vila Velha
Desfile da MUG de 2024 Crédito: Bruno Lino
Até o fim do mês de junho, as fantasias usadas no desfile que consagrou a MUG como bicampeã do Carnaval de Vitória 2024, estarão expostas no Boulevard Shopping Vila Velha, de forma gratuita, para serem admiradas de perto. A Mocidade Unida da Glória levou para o Sambão do Povo o enredo homenageando a história do pintor Homero Massena, intitulado de “Massena: Um Olhar em Aquarela”, que resultou na conquista do 9º título da escola. Na exposição serão exibidas fantasias que estiveram presentes no desfile da agremiação.
Embora tenha nascido em Minas Gerais, Homero Massena possuía uma forte conexão com Vila Velha e o Espírito Santo. Para compor o enredo, a equipe da MUG realizou uma extensa pesquisa no acervo do Museu Homero Massena, situado ao lado da Casa da Memória, explorando os períodos em que o artista viveu na região.
O enredo abordou momentos significativos da trajetória do renomado artista mineiro, oferecendo um vislumbre de sua infância como pintor impressionista, sua experiência de estudo em Paris e sua contribuição artística em Vila Velha. O pintor dedicou cerca de 23 anos de sua vida a Vila Velha.
MUG é bicampeã do Carnaval de Vitória; comemoração na quadra da escola de samba na Glória, em Vila Velha
MUG foi bicampeã do Carnaval de Vitória em 2024 Crédito: Vitor Jubini
“A exposição marca o encerramento grandioso de um ciclo notável na MUG, que, em 2024, celebrou a história e obra de Homero Massena, culminando em um desfile magnífico e na conquista do título para Vila Velha. Este evento liga o carnaval com a arte de Massena, assim, concluímos este ciclo triunfante com brilho e excelência”, diz Patrick Rocha, diretor da MUG.

SERVIÇO

  • Exposição: “Massena: Um Olhar em Aquarela”
  • Data: até dia 30 de junho
  • Horário: de segunda a sábado, 10h às 22h; domingo, de 13h às 21h
  • Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha
  • Entrada gratuita

Veja Também

Mumuzinho convida cantor capixaba para abrir show no Espírito Santo em agosto

Festa de Cariacica terá shows de Amado Batista, Barões da Pisadinha e Alemão do Forró

Carnaval de Vitória: sorteio dos desfiles dos Grupos A e B será neste sábado (15)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Arte Carnaval Exposição Mocidade Unida da Glória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ANTT aprova renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica por 30 anos
Imagem de destaque
Condenado por estuprar enteada de 11 anos em Alagoas é preso no ES
Imagem de destaque
Crea aponta falhas em detonação para obra de ponte que danificou casa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados