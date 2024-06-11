MUG realiza exposição gratuita sobre Homero Massena em shopping de Vila Velha

Até o fim do mês de junho, as fantasias usadas no desfile que consagrou a MUG como bicampeã do Carnaval de Vitória 2024, estarão expostas no Boulevard Shopping Vila Velha, de forma gratuita, para serem admiradas de perto. A Mocidade Unida da Glória levou para o Sambão do Povo o enredo homenageando a história do pintor Homero Massena, intitulado de “Massena: Um Olhar em Aquarela”, que resultou na conquista do 9º título da escola. Na exposição serão exibidas fantasias que estiveram presentes no desfile da agremiação.
Embora tenha nascido em Minas Gerais, Homero Massena possuía uma forte conexão com Vila Velha e o Espírito Santo. Para compor o enredo, a equipe da MUG realizou uma extensa pesquisa no acervo do Museu Homero Massena, situado ao lado da Casa da Memória, explorando os períodos em que o artista viveu na região.
O enredo abordou momentos significativos da trajetória do renomado artista mineiro, oferecendo um vislumbre de sua infância como pintor impressionista, sua experiência de estudo em Paris e sua contribuição artística em Vila Velha. O pintor dedicou cerca de 23 anos de sua vida a Vila Velha.
“A exposição marca o encerramento grandioso de um ciclo notável na MUG, que, em 2024, celebrou a história e obra de Homero Massena, culminando em um desfile magnífico e na conquista do título para Vila Velha. Este evento liga o carnaval com a arte de Massena, assim, concluímos este ciclo triunfante com brilho e excelência”, diz Patrick Rocha, diretor da MUG.
SERVIÇO
- Exposição: “Massena: Um Olhar em Aquarela”
- Data: até dia 30 de junho
- Horário: de segunda a sábado, 10h às 22h; domingo, de 13h às 21h
- Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha
- Entrada gratuita