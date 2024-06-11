MUG realiza exposição gratuita sobre Homero Massena em shopping de Vila Velha

O enredo abordou momentos significativos da trajetória do renomado artista mineiro, oferecendo um vislumbre de sua infância como pintor impressionista, sua experiência de estudo em Paris e sua contribuição artística em Vila Velha.

“A exposição marca o encerramento grandioso de um ciclo notável na MUG, que, em 2024, celebrou a história e obra de Homero Massena, culminando em um desfile magnífico e na conquista do título para Vila Velha. Este evento liga o carnaval com a arte de Massena, assim, concluímos este ciclo triunfante com brilho e excelência”, diz Patrick Rocha, diretor da MUG.