Mumuzinho convida cantor capixaba para abrir show no Espírito Santo em agosto

O cantor Mumuzinho recebeu o capixaba Leoziinho no camarim Crédito: Reprodução

Referência do samba e do pagode, o cantor Mumuzinho surpreendeu um fã capixaba neste domingo (9) antes de sua apresentação no município de Aracruz, no Norte do Estado. O fã em questão é o também cantor Leoziinho, revelação do pagode capixaba. Ele foi convidado pelo artista carioca a abrir seu show no mês de agosto em Vitória.

Leoziinho, de 25 anos, vem despontando como um talento do gênero musical no Espírito Santo, e segue uma rotina de diversas apresentações nas principais casas de show do Estado. O convite, feito no camarim, foi recebido com entusiasmo.

Segundo Leoziinho, a expetativa é alta com relação ao show, que acontece na Praia de Camburi. “Imagino um evento lindo e de muita energia. Imagine só, uma apresentação na praia, no fim da tarde, pé na areia. Tenho a certeza que será mais uma oportunidade de mostrar o trabalho que realizamos aqui no Espírito Santo para um público grande. Além disso, Mumu é uma referência para todos nós”, garante.

A apresentação, que acontecerá no dia 24 de agosto no Oásis Beach Club, em Vitória, promete agitar as areias da Praia de Camburi com muitos sucessos de Mumuzinho, como “ Eu Mereço ser Feliz”, “Curto Circuito”, “Amor Falsificado” e “Confiança”. Os ingressos custam entre R$ 90 (área VIP, meia, 2º lote) a R$ 260 (camarote, inteira, 2º lote).

SERVIÇO