Santuário Nacional ganha nova obra de arte em homenagem a São José de Anchieta

Nova obra de arte em homenagem a São José de Anchieta no Santuário Crédito: Américo Soares

O Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta, recebeu uma nova obra de arte que emocionou e inspirou todos os visitantes. É um ícone em madeira, uma representação artística do Evangelho, criado pela renomada iconógrafa Rosalva Trevisan Rigo. A obra foi instalada no último domingo (9), no encerramento da Festa Nacional de São José de Anchieta.

Rosalva, com mais de três décadas de experiência e especializações em arte sacra no Brasil e na Itália, é reconhecida internacionalmente por suas obras que transcendem o tempo e o espaço, conectando os fiéis com o sagrado. Sua mais recente criação é uma homenagem a São José de Anchieta, o Apóstolo do Brasil, cujo legado espiritual e histórico é celebrado e preservado no Santuário.

Fabrício de Noronha Lima, historiador e guia do Santuário Nacional, descreve a obra como um elo entre o passado, o presente e o futuro. Segundo ele, “essa obra permite contemplar o passado de São José de Anchieta, viver o presente no encontro do devoto com seu santo e vislumbrar o futuro por meio do toque de Deus, evidenciado pelos detalhes em azul na obra. Essa representação mostra toda a santificação, fragilidade, superação e o ato de amar e servir que São José de Anchieta simboliza”.

Os detalhes em azul na obra, mencionados por Fabrício, simbolizam a presença divina e a serenidade celestial, trazendo uma profundidade espiritual que convida os devotos a uma reflexão mais profunda sobre a vida e os ensinamentos de São José de Anchieta.