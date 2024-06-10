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De iconógrafa renomada

Santuário Nacional ganha nova obra de arte em homenagem a São José de Anchieta

A obra em madeira foi instalada no último domingo, no encerramento da Festa Nacional de São José de Anchieta
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 13:30

Santuário Nacional ganha nova obra de arte em homenagem a São José de Anchieta
Nova obra de arte em homenagem a São José de Anchieta no Santuário Crédito: Américo Soares
O Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta, recebeu uma nova obra de arte que emocionou e inspirou todos os visitantes. É um ícone em madeira, uma representação artística do Evangelho, criado pela renomada iconógrafa Rosalva Trevisan Rigo. A obra foi instalada no último domingo (9), no encerramento da Festa Nacional de São José de Anchieta.
Rosalva, com mais de três décadas de experiência e especializações em arte sacra no Brasil e na Itália, é reconhecida internacionalmente por suas obras que transcendem o tempo e o espaço, conectando os fiéis com o sagrado. Sua mais recente criação é uma homenagem a São José de Anchieta, o Apóstolo do Brasil, cujo legado espiritual e histórico é celebrado e preservado no Santuário.
Fabrício de Noronha Lima, historiador e guia do Santuário Nacional, descreve a obra como um elo entre o passado, o presente e o futuro. Segundo ele, “essa obra permite contemplar o passado de São José de Anchieta, viver o presente no encontro do devoto com seu santo e vislumbrar o futuro por meio do toque de Deus, evidenciado pelos detalhes em azul na obra. Essa representação mostra toda a santificação, fragilidade, superação e o ato de amar e servir que São José de Anchieta simboliza”.
Os detalhes em azul na obra, mencionados por Fabrício, simbolizam a presença divina e a serenidade celestial, trazendo uma profundidade espiritual que convida os devotos a uma reflexão mais profunda sobre a vida e os ensinamentos de São José de Anchieta.
Com esta nova obra, o Santuário Nacional reafirma seu compromisso em manter viva a memória de São José de Anchieta e em oferecer aos seus visitantes uma experiência enriquecedora, que une arte, fé e história em um único espaço sagrado.

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