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10 anos de canonização

Programação religiosa e show de Dunga no encerramento da Festa de São José de Anchieta

Este ano o evento celebra os 10 anos da canonização e os 490 anos do Apóstolo do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Junho de 2024 às 11:36

Santuário de São José de Anchieta é reaberto ao público após três anos em reforma
Santuário de São José de Anchieta: festa  celebra os 10 anos da canonização Crédito: Vitor Jubini
A cidade de Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo, celebra o encerramento dos festejos do santo padroeiro do município, São José de Anchieta. Este ano o evento celebra os 10 anos da canonização e os 490 anos do Apóstolo do Brasil. 
Na programação, preparada pela Rede Inaciana de Juventude, ocorrerá a primeira edição da caminhada jovem "Peregrinos de Cristo", neste sábado, com saída da Matriz Nossa Senhora das Graças, em Iriri, às 16h, em direção ao Santuário Nacional de São José de Anchieta, finalizando com a participação dos jovens no último dia da novena.
No domingo, o vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom João Justino, participa da missa de encerramento. 
O Santuário Nacional também ganha nova obra de arte em homenagem a São José de Anchieta. A novidade é uma criação em madeira, da artista plástica Rosalva Trevisan Rigo, iconógrafa internacionalmente reconhecida, com mais de 30 anos de carreira e especializações em arte sacra no Brasil e na Itália.
"Essa obra permite contemplar o passado de São José de Anchieta, viver o presente no encontro do devoto com seu santo e vislumbrar o futuro por meio do toque de Deus, evidenciado pelos detalhes em azul na obra. Essa representação mostra toda a santificação, fragilidade, superação e o ato de amar e servir que São José de Anchieta simboliza”, diz Fabrício de Noronha Lima. A festa termina com o show de Dunga. 

Veja a programação

  • 08 de junho

  • 16h00 - Peregrinos de Cristo: Caminhada jovem - De Iriri para o Santuário de Anchieta
  • 19h - Novena 9 - Encontro de Jovens com Cristo, Anchieta

  • 09 de junho
  • 14h - Exibição do Projeto Viva Anchieta
  • 15h30 - Apresentação Indígena: Grupo de Xondaro, Aldeia Guarani Nova Esperança
  • 16h - Missa Solene 
  • 17h30 - Show: Dunga

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