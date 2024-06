Festival Crias.Lab agita o Centro de Vitória neste fim de semana

Crias Lab 2024 acontece no Centro de Vitória. Crédito: Zanete Dadalto

A primeira etapa do Crias.Lab 2024, projeto de comunicação e cultura voltado para jovens das comunidades periféricas, vai acontecer no próximo sábado, 08 de junho, na Casa Caipora, no Centro de Vitória. A quarta edição do festival vai incluir apresentação de DJ, mostra de curtas-metragens produzidos por estudantes universitários, debate com os realizadores da série documental “MC Daleste – Mataram o Pobre Loco”, da Globoplay, e shows com artistas capixabas.

A coordenadora geral do Crias.Lab, Thamires Amon, afirma que a curadoria do evento foi construída visando oferecer uma programação diversificada e envolvente para celebrar a arte, a cultura e a diversidade local. "É um evento que celebra a cultura urbana, dando voz às juventudes das comunidades periféricas. Nossa missão é capacitar jovens talentos e promover a democratização do acesso à produção cultural e comunicação digital”.

A programação é gratuita. O evento terá início às 14h, com apresentação do DJ Rareboy. Em seguida será realizada a mostra Cine.Crias, com exibição de cinco curtas-metragens realizados por estudantes universitários e bate-papo com os diretores da mostra, refletindo a produção de jovens cineastas em início de carreira.

Na sequência será exibido o primeiro episódio da série documental “MC Daleste - Mataram o Pobre Loco", disponível na Globoplay, sobre a vida e morte do MC Daleste, precursor do funk paulista, baleado no palco em 2013. Após a exibição haverá roda de conversa com os realizadores da série: Guilherme Belarmino, Renan Ferreira, David Faria e Eliane Scardovelli, com mediação de Isabella Baltazar.

A parte da noite terá shows de Isqueiro Black e da cantora Mallu acompanhada pelo DJ Vinni Tosta. A última atração será a cantora e compositora Ada Koffi, que vai apresentar sua potente alquimia musical que percorre sonoridades da MPB e do pop latino, juntamente com suas vivências autênticas da periferia.

Serviço:

CRIAS.LAB 2024

Data: 08 de junho (sábado)

08 de junho (sábado) Local: Casa Caipora, Rua Nestor Gomes, 168, Centro - Vitória

Casa Caipora, Rua Nestor Gomes, 168, Centro - Vitória Entrada: gratuita

