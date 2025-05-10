Natiruts, João Gomes e bolo de 11 metros: veja o que fazer neste sábado (10) no ES

Discutir educação ambiental e educar-se ambientalmente é um processo lento e muito trabalhoso. Requer mudanças de hábitos, de pensamentos, de atitudes e de relações com o que está ao nosso redor. A oficina de reciclagem de papel é um convite a rever vários hábitos e comportamentos, com os participantes acompanhando o passo a passo da reciclagem do papel, um dos recursos amplamente utilizados pelo homem e muitas vezes não tratado com a atenção devida, e por isso também passamos pelos conceitos do consumo consciente. Data: 10 e 11 de maio Horário: 9h/ 10h/ 14h/ 15h Local: Espaço Conhecimento *Inscrições na Administração