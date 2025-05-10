Natiruts, João Gomes e bolo de 11 metros: veja o que fazer neste sábado (10) no ES

Shows
Festa de Venda Nova do Imigrante
Programação: Hasteamento da Bandeira + Corrida Kids (8h), Sessão Solene da Câmara Municipal (9h30), Corrida Rústica (16h), Rato Ventania e Seus Canalhas (20h), Abertura Oficial (21h30), Raione (22h), João Gomes (0h), Taianna (01h30). Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman – Polentão – Venda Nova do Imigrante. Data: 10 e 11 de maio. Ingressos (1º lote): R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), pelo site Zig Tickets.
Despedida Natiruts
Foram quase 30 anos levando a energia do reggae para o Brasil e o mundo. Agora, o Espírito Santo recebe a banda Natiruts para despedir da maneira certa! Horário: 15h. Local: Praça do Papa. Endereço: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória.
Especial
Feira ES+ Café
3ª edição do evento que celebra a cultura cafeeira capixaba, com expositores, oficinas, aulas-show, masterclasses, degustações, competição de baristas e shows gratuitos. Data: 8, 9 e 10 de maio (quinta a sábado). Horário: das 9h às 20h. Local: HUB ES+. Endereço: Praça Costa Pereira, 30, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Boulevard Festival
Gastronomia, cerveja e música. Sábado (10), tem tributo ao U2 com a banda Dublin e show da Ubando. Já no domingo (11), os shows ficam por conta de Já Gamei e Samba Crioulo, com muito samba e pagode. Data: 8 a 11 de maio. Horários: Sábados e domingos: 17h às 01h. Local: Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. Entrada: Gratuita. Classificação livre. Veja a matéria completa em HZ.
Aniversário do Shopping
Comemoração de aniversário de 11 anos do shopping com bolo de 11 metros. Horário: 13h. Local: Shopping Moxuara, L3. Gratuito.
Cantata de Dia das Mães
Cantata de Dia das Mães da Escola Strike English. Horário: 15h. Local: Shopping Montserrat, Varanda da Praça de Alimentação. Gratuito.
59ª Game Master
Neste sábado, 10 de maio, das 9h às 19h, tem a 59ª edição do Game Master, um dos eventos mais aguardados pelos amantes de jogos de tabuleiro e cartas no Espírito Santo. O encontro vai reunir jogadores de todas as idades em um ambiente de diversão, estratégia e interação, no Masterplace Mall. Horário: Das 9h às 19h. Local: Masterplace Mall – Em frente à Smart Fit. Entrada: Gratuita.
Aniversário do Parque Botânico Vale
O Parque Botânico Vale celebra 21 anos com programação especial nos dias 10 e 11 de maio, incluindo shows, teatro, mágica, brincadeiras, oficinas, troca de brinquedos e visitas guiadas. As atividades são voltadas para crianças e famílias, em Jardim Camburi, Vitória. Entrada: toda a programação é gratuita, e para participar das oficinas basta se inscrever no parque, no dia do evento. Local: Parque Botânico Vale. Endereço: Avenida dos Expedicionários, s/n - Jardim Camburi, Vitória.
Festas e baladas
Bar Rerito Rodeio Festival
Theodoro e Sampaio, Luiz Paulo Forrozão, Fazendeiro e Capataz. Ingressos: Onticket.com.br. Valores: Sábado: R$ 80. Domingo: entrada é liberada. Ingressos: Onticket.com.br. Local: Fazenda Imperial, Domingos Martins.
Pagode do Joca
Com Pedala Samba e transmissão dos jogos Vitória x Vasco (18h30) e Flamengo x Bahia (21h). Horário: a partir das 18h. Local: Seu Joaquim Bar. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória.
Épico Beach Bar
Com Gabz, a partir das 14h, no Épico Beach Bar. Horário: 14h. Local: Épico Beach Bar.
Roda de Samba - Mãe Joana
O Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha recebe Samba Júnior e Leoziinho a partir das 17h. Endereço: Av. Dante Michelini, 4740, Praia de Camburi. Ingressos antecipados a R$ 30, à venda pelo Zig Tickets.
Música ao vivo
Som no Praia
Show ao vivo com Tamiris Casotto. Horário: a partir das 13h. Gratuito. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa.
Blues, Brejas & Bolachas
Neste sábado (10), a Cervejaria Nebulosa recebe o Blues, Brejas & Bolachas, com feira de vinil a partir das 16h e show da banda Hiazu às 18h. O evento é gratuito e tem trilha sonora inspirada nos anos 50, 60 e 70. Horário: a partir das 16h. Local: Cervejaria Nebulosa. Endereço: Rua Chafic Murad, 208, Bento Ferreira, Vitória.
Circo
Circo Portugal
Circo com atrações inéditas e estrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Funcionamento: terça à sexta, também às 20 horas. Final de semana: às 15h, 17h30 e 20h e todo mundo paga meia. Ingressos: a partir de R$ 25 (meia). Endereço: Avenida Norte Sul, Santa Luzia, Serra. Ao lado do Parque da Cidade.
Teatro
Handpan Brasileiro: Ancestral e Sinfônico
Teatro UFES recebe Luccas Martins e o Quarteto Zuri no espetáculo "Handpan Brasileiro: Ancestral e Sinfônico". A apresentação, com entrada gratuita, vai oferecer uma experiência sonora única, onde o timbre hipnótico do handpan se mistura à força das cordas de um quarteto de mulheres pretas capixabas, trazendo à tona a riqueza da música afro-brasileira em uma linguagem de câmara. Horário: 19h30. Entrada: gratuita. Local: Teatro Universitário – UFES, Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Cinema
VII Mostra Sesc de Cinema
De 7 de maio a 28 de junho, o Sesc Glória vai receber a VII Mostra Sesc de Cinema, com o melhor do cinema independente brasileiro. Ao todo, serão 58 filmes em cartaz, sendo 30 produções capixabas. Local: salas de cinema, Sesc Glória, no Centro de Vitória. Entrada: gratuita, pelo site Lets Events.
Exposições
Quem tem medo de bicho pau?
Com mais de cem esculturas esculpidas em madeira, o artista popular Hiorlando, dá forma a animais fantásticos, revelando um universo onde realidade e imaginação se entrelaçam. Visitação: de 10 de maio a 17 de agosto. Horários: terça a sábado, das 8h às 17h | domingo, das 8h às 15h. Agendamento de Grupos: Para visitas em grupo, é necessário agendamento prévio pelo telefone (27) 99252-7525 ou pelo e-mail [email protected]. Classificação: Livre. Local: Galeria Gabinete, Parque Cultural Casa do Governador.
Museu das Ilusões
O Museu das Ilusões apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Local: Shopping Vila Velha. Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada), à venda na bilheteria e online pelo Sympla.
Lições de Escultura
Exposição "Lições de Escultura". Data: até 22 de junho. Entrada: gratuita. Visitação: de terça a domingo, incluindo feriados. Local: Espaço Cultural Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n - Cidade Alta, Centro, Vitória.
Pele abissal
Em sua obra, Marcos aborda as relações que a presença do corpo cria nos territórios urbanos e naturais, discutindo os diferentes tipos de paisagem construídas ou desfeitas nesse encontro entre o corpo e o território. Entrada gratuita. Período em cartaz: 19 de março a 18 de maio. Horário de funcionamento: terça à sexta (10h às 18h), sábados, domingos e feriados (10h às 16h). Local: MAES. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Baía das Tartarugas: riqueza marinha na capital do Espírito Santo
Os visitantes podem contemplar registros da natureza capixaba feitos para a produção do livro fotográfico bilíngue de mesmo nome, que traz cerca de 500 imagens distribuídas em 288 páginas da exuberante biodiversidade da região litorânea de Vitória. Horário: de terça a domingo, das 8h às 17h. Período: até 31 de maio. Local: Parque Costeiro, na área norte da Praia de Camburi. Gratuito.
Convento da Penha: Arte nas Alturas
A Mostra Coletiva de Arte Naif Internacional: Convento da Penha: Arte nas Alturas vai celebrar os 455 anos do Convento da Penha. A mostra contará com artistas de diversas partes do mundo, com obras que vão desde pinturas clássicas até arte naif, todas inspiradas pela arquitetura e cenário único do convento e com a curadoria de Ângela Gomes. Data: até 31 de maio. Local: Pousada VilaZinha. Galeria-Store Vilazinha Espaço Artes, na Prainha de Vila Velha.
Oficina de Sensibilização Ambiental – Reciclagem de papel
Discutir educação ambiental e educar-se ambientalmente é um processo lento e muito trabalhoso. Requer mudanças de hábitos, de pensamentos, de atitudes e de relações com o que está ao nosso redor. A oficina de reciclagem de papel é um convite a rever vários hábitos e comportamentos, com os participantes acompanhando o passo a passo da reciclagem do papel, um dos recursos amplamente utilizados pelo homem e muitas vezes não tratado com a atenção devida, e por isso também passamos pelos conceitos do consumo consciente. Data: 10 e 11 de maio Horário: 9h/ 10h/ 14h/ 15h Local: Espaço Conhecimento *Inscrições na Administração
Parque em cena - Totem Fotográfico
No totem de fotografias, você poderá fazer fotos muito divertidas e levá-las impressas como uma recordação do aniversário do parque. Data: 10 e 11 de maio Horário: 10h às 12h e 14h às 16h Local: Área Verde *Atividade livre
Diversão
Vila Trampolim Park
O parque tem como diferencial o conceito de imersão em cores neon, que transforma o espaço em um verdadeiro videogame da vida real. Com uma infraestrutura moderna e equipe especializada, a Vila Trampolim oferece diversas atrações para todas as idades. Horário de funcionamento: Segunda a Sexta-feira: 12h às 22h. Sábado: 10h às 22h. Domingo: 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 35. Local: Shopping Vila Velha, piso L2, próximo ao Oro Café. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Fire Jump
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Funcionamento: todos os dias. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Diversão na Praça
Recreação infantil gratuita com brincadeiras e oficinas. Atividades: Oficina de dedoche; Chapeuzinho vermelho; Circuito do bosque; Conhecendo os animais. Horário: de 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L1, Pracinha do Praia. Gratuito.
Pracinha do Mestre
Brincadeiras ao ar livre para gastar energia e socializar. Atividades: Brinquedos antigos, Pião e Peteca. Horário: das 15h às 18h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro. Gratuito.
Rodas de brincar
Brincadeiras divertidas em contato com a natureza são fundamentais para o desenvolvimento motor e fortalecem a qualidade da relação das crianças e por que não, dos adultos, com meio ambiente. Aproveite as atividades propostas, no bosque do parque. Data: 10 e 11 de maio Horário: 10h às 12h e 14h às 16h Local: Área Verde
Troca de Brinquedos
Escolha um brinquedo que as crianças já não se interessam tanto e troque por um outro disponível na nossa mesa de trocas. Reutilizar é cuidar do planeta. Faça parte desse movimento. Data: 10 e 11 de maio Horário: 10h às 12h e 14h às 16h Local: Área Verde *Atividade livre
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