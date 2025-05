Pra curtir

Festival gratuito reúne música, gastronomia e cervejas artesanais em Vila Velha

Boulevard Festival está de volta e promete movimentar Vila Velha por dois fins de semana consecutivos

Publicado em 1 de maio de 2025 às 15:00

Boulevard Festival está de volta e promete movimentar Vila Velha Crédito: RC Filmes

Com atrações musicais para todos os gostos, gastronomia variada e cervejas artesanais, o Boulevard Festival está de volta e promete movimentar Vila Velha por dois fins de semana consecutivos: de 1º a 4 e de 8 a 11 de maio. O evento é gratuito e será realizado no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha.>

A programação começa nesta quinta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, com show de Jackson Lima, às 21h. O cantor promete uma apresentação eclética, reunindo grandes sucessos da música nacional e internacional.>

Na sexta-feira (2), a energia do rock'n roll toma conta do palco com os shows da banda Letal e da cantora Dona Fran. No sábado (3), é a vez das bandas Trilha e Fixer animarem o público. Encerrando a primeira semana, no domingo (4), o ritmo muda com muito samba e pagode, comandado pelos grupos Sambadm e Pele Morena.>

Dona Fran Crédito: Leo Gurgel

A segunda etapa do Boulevard Festival começa na quinta-feira (8) com apresentação da banda Duets. Na sexta (9), sobem ao palco as bandas Hollywood Club, com um setlist repleto de clássicos dos anos 70, 80 e 90, e Back to Past. No sábado (10), o destaque é o tributo ao U2, apresentado pela banda Dublin, seguido pelo show autoral e versátil do grupo Ubando.>

>

O encerramento acontece no domingo (11) com o samba contagiante das bandas Já Gamei e Samba Crioulo. “A seleção musical do evento foi pensada para agradar diferentes públicos. É um line-up eclético, com artistas queridos pelo público capixaba”, destaca Carlos Oliveira, gerente de marketing do Boulevard Shopping Vila Velha, empreendimento administrado pela NIAD.>

Gastronomia e cervejas artesanais

Além da música, o festival oferece uma área gastronômica diversificada com delícias como pizzas artesanais, comida mexicana, hambúrgueres, espetinhos e carnes na brasa. Participam da praça de alimentação os expositores: Sandurritos, Boi Loko, Mandando Brasa, Te Quiero Churros (churros artesanais) e Llamas (bubble waffles).>

Boulevard Festival está de volta e promete movimentar Vila Velha Crédito: RC Filmes

Os amantes da boa cerveja também terão vez, com a presença de renomadas cervejarias artesanais como Kingbier, Big Step, Mestra, Barba Ruiva, Else e Vikings.>

Serviço

Boulevard Festival

Dias: 1º a 4 e de 8 a 11 de maio

Horários: Quinta e Sexta: 17h às 0h e Sábados e domingos: 17h às 01h.

Local: Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica.

Entrada Gratuita.

Classificação livre >

