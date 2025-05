Gratuito

Prainha Vive terá Sol na Garganta do Futuro, André Prando e Aluízzio

Movimento Cultural gratuito em Vila Velha ainda conta com o cantor e compositor Sandrera e o som contagiante do DJ residente Sammuca 05

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de maio de 2025 às 08:52

Aluízzio, fundador/integrante da banda Estado de Sítio, e André Prando Crédito: Mariana Antônio/Melina Furlan

O Movimento Cultural Prainha Vive realiza neste domingo (4), às 13h, a sua 41ª edição, reunindo poesia, música autoral e arte produzida por talentos capixabas. O evento gratuito acontece no estacionamento do Parque da Prainha, em Vila Velha, e promete mais uma tarde vibrante em clima de paz, cultura e pertencimento.>

O destaque desta edição é o line-up 100% autoral, exaltando a música produzida no Espírito Santo. Segundo o músico e poeta Aluízzio, integrante da banda Estado de Sítio, essa edição é especial por reunir nomes com forte repercussão na cena local. "É um evento que tem sempre lotado, e essa será uma edição que mistura música com poesia, algo cada vez mais raro de se ver. Vou abrir o evento com minhas canções e também lançar meu novo livro", conta o artista.>

Livro "Iminências de Agosto", de Aluízzio Crédito: Editora Urutau

O livro em questão é "Iminências de Agosto", o segundo do autor, publicado pela Editora Urutau, que estará disponível para venda no local. Na sequência, quem sobe ao palco é o cantor e compositor Sandrera, com o show “Lugar ao som: 25 anos de Sandrera na cultura capixaba”, que promete uma apresentação cheia de interação com o público, celebrando uma trajetória rica na música local.>

O evento também marca o retorno da banda Sol na Garganta do Futuro após um hiato de oito anos. Com Fabrício Noronha nos vocais e um time de músicos e cantoras de peso - entre eles Vinicius Fabio, Gil Mello, Caio Metteoro, Getúlio Souza, Amélia Barreto, Aline Maria e Tati Mancebo - , a apresentação será uma verdadeira fusão de música e literatura.>

>

Encerrando a programação musical, o querido André Prando retorna ao palco do Prainha Vive, agora acompanhado por sua banda, trazendo o repertório do seu novo álbum, “Iririu”, além dos grandes sucessos que marcaram sua carreira. A festa ainda conta com o som contagiante do DJ residente Sammuca 05, sempre presente com sua seleção sonora afiada.>

Além da música, o evento contará com uma feira de artesanato local, além de diversas opções gastronômicas, bebidas, doces e drinks, reforçando o compromisso do movimento com o empreendedorismo e a economia criativa capixaba.>

Serviço

41ª edição do Prainha Vive

Quando: domingo, 4 de maio

Horário: a partir das 13h

Onde: Estacionamento do Parque da Prainha, Vila Velha

Ingressos: Evento gratuito >

Este vídeo pode te interessar