Mãe morre atropelada ao ir buscar filha na escola em Cachoeiro

Uma mulher morreu atropelada na rodovia BR 482, no distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quarta-feira (22), quando se deslocava para buscar a filha na escola.
Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, saiu de casa por volta das 11h para buscar a menina, como fazia diariamente. Ao notar que a mãe da aluna não chegava, funcionários informaram aos familiares. O marido dela, Wilson Farley da Silva, um filho adolescente do casal e outros parentes percorreram o trajeto e encontraram uma sandália e um óculos às margens da rodovia. Por volta das 12h, ela foi encontrado já sem vida. Ela deixa três filhos de 22, 17 e seis anos.
No local, a Polícia Militar encontrou pedaços do para-choque de um carro. Testemunhas relataram ainda ter visto pessoas discutindo dentro de um veículo azul da Fiat, que depois acelerou e seguiu em sentido à cidade de Alegre – o modelo do automóvel não foi identificado. “Era uma pessoa super amorosa, muito querida por nós [...] agora é só deixar nas mãos de Deus”, disse Huelice Barros, sobrinho da vítima.
A perícia da Polícia Científica foi acionada e recolheu o corpo da vítima. Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá em investigação.
*Com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul