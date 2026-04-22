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5 erros comuns de quem tenta emagrecer sozinho

A orientação profissional e a adoção de hábitos equilibrados e sustentáveis ao longo do tempo são fundamentais para garantir um emagrecimento saudável e duradouro

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 17:14

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

22 abr 2026 às 17:14
Seguir estratégias erradas ao tentar emagrecer sozinho pode comprometer resultados a longo prazo (Imagem: neontetra1 | Shutterstock)
Seguir estratégias erradas ao tentar emagrecer sozinho pode comprometer resultados a longo prazo Crédito: Imagem: neontetra1 | Shutterstock
Muitas pessoas começam o processo de emagrecimento por conta própria, apostando em cortes radicais, dietas da moda ou estratégias encontradas na internet, na tentativa de alcançar resultados rápidos. No entanto, segundo o nutricionista Lucas Moraro, alguns desses hábitos, apesar de parecerem corretos, podem comprometer os resultados a longo prazo. Além disso, algumas práticas tendem a ser difíceis de manter e podem gerar deficiências nutricionais, perda de massa muscular e até o chamado efeito sanfona.
A seguir, o profissional lista os erros mais comuns de quem tenta emagrecer sozinho. Confira!

1. Cortar totalmente o carboidrato

Um dos erros mais frequentes, de acordo com Lucas Moraro, é tratar o carboidrato como vilão e eliminá-lo da alimentação. Quando isso acontece sem critério, é comum surgir queda de energia, piora do rendimento, irritabilidade e dificuldade de manter o plano por muito tempo.

2. Consumir menos carboidrato do que o necessário

Outro ponto de atenção é reduzir demais a quantidade de carboidrato sem considerar a rotina. Segundo o nutricionista, dependendo do nível de atividade física e da demanda mental, essa restrição pode aumentar a fadiga, a compulsão e a vontade por doces, especialmente no fim do dia ou nos finais de semana.

3. Passar muitas horas sem comer

Ficar longos períodos em jejum também é um erro comum. Muitas pessoas fazem apenas duas refeições por dia, acreditando que isso acelera o emagrecimento. No entanto, como explica Lucas Moraro, chegar aos momentos de refeição com fome excessiva pode levar a exageros, beliscos e perda do controle alimentar.
Reduzir a alimentação após exageros aumenta a ansiedade e favorece episódios de descontrole (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock)
Reduzir a alimentação após exageros aumenta a ansiedade e favorece episódios de descontrole Crédito: Imagem: Kmpzzz | Shutterstock

4. Compensar exageros com mais restrição

Tentar ser extremamente rígido durante a semana e reduzir ainda mais a alimentação no fim de semana é outra estratégia que pode sair pela culatra. Para o nutricionista, esse comportamento aumenta a ansiedade, intensifica a sensação de privação e favorece episódios de descontrole, principalmente em situações sociais.

5. Focar apenas em comer menos

Muita gente acredita que emagrecer é apenas cortar calorias. No entanto, Lucas Moraro destaca que fatores como saciedade, qualidade da alimentação, sono, hidratação , rotina e individualidade também são fundamentais. Sem isso, o processo se torna difícil de sustentar.

É importante considerar a própria realidade

No fim, o maior erro, segundo o nutricionista, é tentar emagrecer no impulso, copiando dietas prontas e modismos sem considerar a própria realidade. “Quando a pessoa tenta emagrecer sozinha, o problema geralmente não é falta de esforço, mas excesso de estratégia errada. Cortar demais, restringir demais e tentar compensar tudo no final de semana só aumentam a chance de descontrole. O que realmente funciona é um plano ajustado à rotina, que a pessoa consiga manter sem viver em constante sensação de privação”, afirma Lucas Moraro.
Por Adriana Quintairos

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