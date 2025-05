Evento do ano

Milionário: veja o preço do anel de casamento de Isis Valverde com Marcus Buaiz

Com design luxuoso e sete quilates de diamantes, joia escolhida pelo empresário foi um dos destaques da cerimônia sofisticada em São Paulo

O casamento de Isis Valverde e Marcos Buaiz, realizado no último sábado (3), no interior de São Paulo, continua rendendo assunto — e encantando o público. Em meio a uma cerimônia repleta de elegância e grandes momentos, um detalhe em especial chamou a atenção: o anel de casamento da atriz. >

Segundo informações do portal Leo Dias, a joia presenteada por Marcos a Isis é avaliada em cerca de R$ 3 milhões . Trata-se de uma peça com sete quilates, composta por um solitário de diamantes de alto padrão. Antes disso, o anel de noivado da atriz já havia ganhado destaque nas redes e na imprensa por sua beleza e valor, estimado em R$ 500 mil.>

A celebração do casamento não economizou em sofisticação. A cerimônia terminou com uma valsa dos noivos, seguida por um show do cantor Silva e um set animado do DJ Felipe Mar. Para curtir a pista, Isis trocou de vestido e surgiu com um modelo deslumbrante de cauda e costas nuas, assinado pela estilista Vivienne Westwood.>

O menu do buffet acompanhou o requinte do evento, com sabores da culinária italiana, incluindo frutos do mar, burratas, tábuas de frios e trufas brancas de Alba, consideradas as mais raras do mundo — e que podem ultrapassar R$ 25 mil o quilo. O bolo de quatro andares, criado por Denilson Lima, chamou a atenção pelos acabamentos delicados e artesanais.>