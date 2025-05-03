Marcus Buaiz se declara a Isis Valverde em pré-casamento no interior de SP

Marcus Buaiz usou suas redes sociais para fazer uma declaração emocionante à amada. Após revelar detalhes de seu luxuoso casamento com a atriz Isis Valverde , que acontece neste sábado (3) em São Paulo, o empresário capixabausou suas redes sociais para fazer uma declaração emocionante à amada.

A postagem reúne fotos do casal produzidas durante uma cerimônia intimista de pré-casamento, que reuniu familiares e padrinhos nesta sexta-feira (2) para uma noite de pizzas. Entre os convidados, marcaram presença os casais Thiaguinho e Carol Peixinho e Fiorella Mattheis e Roberto Marinho Neto.

O local do pre-wedding, que recebeu 50 pessoas, é o Ville la Rochelle, mesma propriedade familiar em Jarinu (SP) escolhida pelos pombinhos para oficializarem a união.

A menos de 24 horas do "sim", Buaiz escreveu em seu Instagram: "Faltam horas. Foram passos intensos até aqui. Um caminho de verdade e coragem. Hoje, olho pro agora com a certeza de que tudo valeu a pena. Porque é ela. Porque somos nós. Porque o amor não se explica. Se vive".