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Marcus Buaiz se declara a Isis Valverde em pré-casamento no interior de SP

Casal reuniu padrinhos e familiares para uma noite de pizzas na mesma propriedade luxuosa onde acontecerá a cerimônia neste sábado (3)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Maio de 2025 às 13:35

Após revelar detalhes de seu luxuoso casamento com a atriz Isis Valverde, que acontece neste sábado (3) em São Paulo, o empresário capixaba Marcus Buaiz usou suas redes sociais para fazer uma declaração emocionante à amada.
A postagem reúne fotos do casal produzidas durante uma cerimônia intimista de pré-casamento, que reuniu familiares e padrinhos nesta sexta-feira (2) para uma noite de pizzas. Entre os convidados, marcaram presença os casais Thiaguinho e Carol Peixinho e Fiorella Mattheis e Roberto Marinho Neto. 

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O local do pre-wedding, que recebeu 50 pessoasé o Ville la Rochelle, mesma propriedade familiar em Jarinu (SP) escolhida pelos pombinhos para oficializarem a união. 
A menos de 24 horas do "sim", Buaiz escreveu em seu Instagram: "Faltam horas. Foram passos intensos até aqui. Um caminho de verdade e coragem. Hoje, olho pro agora com a certeza de que tudo valeu a pena. Porque é ela. Porque somos nós. Porque o amor não se explica. Se vive". 
Para a noite do pré-casamento, Isis Valverde usou o modelo mini Nova Venus da grife britânica Vivienne Westwood, que também assina os vestidos de noiva que a atriz usará na cerimônia e na festa.

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