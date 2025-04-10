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Luxo

Isis Valverde revela detalhes do casamento com Marcus Buaiz

Atriz compartilhou com exclusividade à Vogue Noivas um pouco dos preparativos da cerimônia de casamento com o empresário capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 17:47

Marcus Buaiz e Isis Valverde vão se casar no início de maio
Marcus Buaiz e Isis Valverde vão se casar no início de maio Crédito: Reprodução/Instagram/@marcusbuaiz
O empresário Marcus Buaiz e a atriz Isis Valverde estão preparando um casamento digno de conto de fadas. A cerimônia, marcada para o dia 3 de maio, será realizada em um cenário luxuoso e exclusivo em Jarinu, no interior de São Paulo. Segundo informações divulgadas, os gastos com a celebração já ultrapassam R$ 5 milhões. Agora a atriz revelou outros detalhes da festa. 
Em entrevista exclusiva à Vogue Noivas, Isis Valverde, que estrela a edição da revista, compartilhou um pouco dos preparativos da cerimônia de casamento. Lembrando que eles já oficializaram a união em dezembro de 2024, realizada na casa do casal no Rio de Janeiro, durante a ceia de Natal, reunindo apenas familiares.
“Ele falou: ‘Quero ressignificar meu Natal. Vamos casar?’”, contou Isis à publicação. O momento foi especial, com direito a árvore de Natal, Papai Noel, presentes e muito amor. O look e a beleza da atriz foram produzidos por ela mesma.
O casal vai celebrar o casamento com uma grande festa na Ville La Rochelleu, uma propriedade luxuosa no interior de São Paulo. Um dia antes, eles recebem os convidados para um pré-wedding descontraído, com uma noite de pizza. Segundo a atriz contou a revista, os vestidos que ela vai usar são da britânica Vivienne Westwood, que estão sendo adaptados especialmente para ela. “Sempre reutilizei roupas. A moda precisa ser refeita, não descartada”, declarou. 
A cerimônia oficial está marcada para às 15h, aproveitando a luz natural em um cenário que remete ao interior da Itália. O filho da atriz, Rael, de 6 anos, será o responsável por levar as alianças, e Isis entrará acompanhada do tio. A decoração, assinada por Dannilo Camargos, seguirá uma estética sofisticada italiana, com flores em tons de branco e verde.

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Para a beleza do grande dia, Isis contará com o trabalho do beauty artist Henrique Martins. Na lista de madrinhas e padrinhos estão nomes como Thaila Ayala, Marina Morena, Mariana Ximenes e o cantor Silva, responsável pelo som da festa.
O romance dos dois começou em 2023, com um encontro armado por Marina em Paris, durante a semana de moda. O pedido de namoro veio poucos dias depois, diante da Catedral de Notre-Dame. “Foi tudo muito intenso desde o começo”, relembra Isis. A conexão entre os dois parecia destinada: ambos haviam feito leituras de tarô com a mesma pessoa, que previu uma forte ligação entre eles.

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Após a festa, os recém-casados embarcam para uma lua de mel na Itália, com um roteiro romântico. Tanto Isis quanto Marcus já viveram casamentos anteriores, sendo ela com o modelo André Resende, e ele, com a cantora Wanessa Camargo. Agora, os pombinhos apostam em uma nova chance para o amor. “O amor não tem idade, não tem regra. Tem que ser de verdade”, concluiu a atriz, que encontrou no parceiro o seu porto seguro.

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