Polêmico

Isis Valverde e Marcus Buaiz querem bloquear sinal de celular no casamento

Além de reservar aeroporto da região, casal pretende garantir privacidade na festa; veja o que diz a lei

O casamento da atriz Isis Valverde com o empresário capixaba Marcus Buaiz, marcado para 3 de maio no interior de São Paulo, promete luxo e exclusividade, mas também pode estar prestes a esbarrar na ilegalidade. Isso porque, de acordo com a Revista Quem, o casal pretende instalar um bloqueador de sinal de celular no local da cerimônia para garantir privacidade absoluta. No entanto, esse tipo de equipamento é proibido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para uso privado. >