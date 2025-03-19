Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Capixaba é convidada para cantar com banda de Amy Winehouse em Londres
Internacional

Capixaba é convidada para cantar com banda de Amy Winehouse em Londres

Cantora de Vila Velha impressionou ex-integrantes da banda da diva do jazz, falecida em 2011
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 19 de Março de 2025 às 16:27

A cantora capixaba Naju, 22, chamouatenção da ex-banda da Amy Winehouse
A cantora capixaba Naju atenção da ex-banda da Amy Winehouse Crédito: Reprodução/Instagram/@najugw/@fabriciosaiter

"Todo dia eu fico pensando: por que eu? Não tenho tantos seguidores, não sou famosa, moro no Espírito Santo. Acho que minha ficha só vai cair quando eu chegar lá e ver eles à minha frente"

Imagine ser descoberta na internet por ninguém menos que os backing vocals de Amy Winehouse? E mais, ser convidada para se apresentar com a banda que acompanhou a diva do jazz? Foi exatamente isso que aconteceu com Naju, uma cantora de 23 anos, moradora de Vila Velha.

Uma história inesperada

A conexão de Naju com Amy Winehouse começou de forma despretensiosa. Desde pequena, sua família já apontava uma semelhança física com a britãnica. Aos 18 anos, enquanto trabalhava em um pub na Praia da Costa, a jovem começou a cantar no karaokê. Foi ali que os clientes começaram a notar a semelhança de sua voz com a da cantora.
Eles vinham até mim e falavam que parecia muito, que eu deveria cantar mais
O interesse pela obra de Amy cresceu ainda mais por influência de um amigo apaixonado pela artista. Ele a apresentou aos shows, documentários e toda a trajetória da cantora, e Naju mergulhou nesse universo.
A virada aconteceu em uma noite comum. Depois do trabalho, saiu com amigos para um barzinho, onde havia uma roda de música. "Cantei Amy e logo depois eles combinaram de fazer um ensaio para formar uma banda". Desde então, passou a se apresentar regularmente, especialmente em pubs — lugares que remetem à cultura inglesa, o que tornava a experiência ainda mais autêntica.

O convite inesperado

Mesmo sem imaginar onde sua paixão pela música poderia levá-la, Naju começou a postar vídeos cantando. Em um deles, apenas com voz e violão, chamou a atenção de um dos backing vocals que trabalhou com Amy Winehouse, que a seguiu nas redes sociais. Logo depois, o baixista da banda de Amy, outro backing vocal e até o guitarrista também começaram a acompanhá-la.
No ano passado, veio a grande surpresa: recebeu uma mensagem direta de um dos backing vocals, elogiando sua voz e aparência. "Ele disse que gostou muito do que tinha visto e que eu tinha a voz e a presença da Amy. Eles estavam encantados e queriam muito que eu cantasse com eles", conta Naju, ainda surpresa com o convite.

O sonho de cantar em Londres

A banda de Amy Winehouse vai começar uma turnê em novembro deste ano. E Naju foi convidada para participar de um dos shows como convidada especial. Agora, o desafio é viabilizar a viagem. Para isso, ela lançou uma vaquinha online e está mobilizando o público.
"Já conseguimos 10% do valor, mas tenho fé que vai dar certo", afirma a cantora, que também se dedica ao estudo da língua inglesa para a experiência. Enquanto isso, a família está vivendo a emoção junto com ela: "Meus pais estão super animados. Mas quando começamos a colocar as coisas em prática e ver acontecendo, tudo fica mais emocionante. Foi um chororô em casa".

Veja Também

Grupo Revelação abre Festival de Outono de Linhares com show gratuito

Itaúnas terá escritora capixaba Elisa Lucinda em festival de literatura

Vencedor do 'The Voice Brasil' participa de projeto musical em comunidades do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Londres Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados