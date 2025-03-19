Capixaba é convidada para cantar com banda de Amy Winehouse em Londres

A cantora capixaba Naju atenção da ex-banda da Amy Winehouse Crédito: Reprodução/Instagram/@najugw/@fabriciosaiter

"Todo dia eu fico pensando: por que eu? Não tenho tantos seguidores, não sou famosa, moro no Espírito Santo. Acho que minha ficha só vai cair quando eu chegar lá e ver eles à minha frente"

Imagine ser descoberta na internet por ninguém menos que os backing vocals de Amy Winehouse? E mais, ser convidada para se apresentar com a banda que acompanhou a diva do jazz? Foi exatamente isso que aconteceu com Naju, uma cantora de 23 anos, moradora de Vila Velha.

Uma história inesperada

A conexão de Naju com Amy Winehouse começou de forma despretensiosa. Desde pequena, sua família já apontava uma semelhança física com a britãnica. Aos 18 anos, enquanto trabalhava em um pub na Praia da Costa, a jovem começou a cantar no karaokê. Foi ali que os clientes começaram a notar a semelhança de sua voz com a da cantora.

Eles vinham até mim e falavam que parecia muito, que eu deveria cantar mais

O interesse pela obra de Amy cresceu ainda mais por influência de um amigo apaixonado pela artista. Ele a apresentou aos shows, documentários e toda a trajetória da cantora, e Naju mergulhou nesse universo.

A virada aconteceu em uma noite comum. Depois do trabalho, saiu com amigos para um barzinho, onde havia uma roda de música. "Cantei Amy e logo depois eles combinaram de fazer um ensaio para formar uma banda". Desde então, passou a se apresentar regularmente, especialmente em pubs — lugares que remetem à cultura inglesa, o que tornava a experiência ainda mais autêntica.

O convite inesperado

Mesmo sem imaginar onde sua paixão pela música poderia levá-la, Naju começou a postar vídeos cantando. Em um deles, apenas com voz e violão, chamou a atenção de um dos backing vocals que trabalhou com Amy Winehouse, que a seguiu nas redes sociais. Logo depois, o baixista da banda de Amy, outro backing vocal e até o guitarrista também começaram a acompanhá-la.

No ano passado, veio a grande surpresa: recebeu uma mensagem direta de um dos backing vocals, elogiando sua voz e aparência. "Ele disse que gostou muito do que tinha visto e que eu tinha a voz e a presença da Amy. Eles estavam encantados e queriam muito que eu cantasse com eles", conta Naju, ainda surpresa com o convite.

O sonho de cantar em Londres

A banda de Amy Winehouse vai começar uma turnê em novembro deste ano. E Naju foi convidada para participar de um dos shows como convidada especial. Agora, o desafio é viabilizar a viagem. Para isso, ela lançou uma vaquinha online e está mobilizando o público.