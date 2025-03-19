Grupo Revelação abre Festival de Outono de Linhares com show gratuito

Grupo Revelação Crédito: Divulgação / Grupo Revelação

A cidade de Linhares se prepara para receber o Festival de Outono, evento que movimenta a cena cultural local e celebra a chegada da nova estação com uma programação diversificada. A primeira noite do festival, no dia 3 de abril, terá como atração principal o Grupo Revelação, um dos maiores nomes do samba no Brasil, que se apresenta gratuitamente na Praça 22 de Agosto, no centro da cidade.

Comemorando três décadas de carreira, o grupo promete um repertório recheado de sucessos como "Tá Escrito", "Deixa Acontecer" e "Ô Queiroz". A turnê de 30 anos do Revelação tem passado por diversas cidades brasileiras e agora desembarca em Linhares.

Cultura, gastronomia e economia criativa

Além do show do Grupo Revelação, o Festival de Outono de Linhares segue com programação nos dias 4 e 5 de abril. Entre as atrações musicais confirmadas estão as bandas SambAdm e Casaca. O evento também contará com uma área gastronômica, reunindo mais de dez estabelecimentos, além de cerca de 50 expositores que irão apresentar produtos regionais como cachaças, queijos, embutidos e artesanatos.

A valorização da produção local é um dos focos do festival. Uma feira agroecológica será montada para destacar o trabalho da agricultura familiar, enquanto empreendedores da economia criativa e do artesanato terão espaço para expor e comercializar seus produtos. Segundo os organizadores Itagildo Marques e Werliton Machado, o evento busca fortalecer as conexões entre artistas, produtores e a comunidade.

Equipe do projeto Sabores Crédito: Seven Fotografia / Divulgação

Além da música e da gastronomia, o Festival de Outono de Linhares também fará uma homenagem à artista plástica Nice Avanza, reconhecida por suas pinturas naif que retratam a cultura agrícola e a biodiversidade da região. “Nossa homenagem será prestada à artista naif Nice Avanza, que ficou reconhecida internacionalmente e destacou em suas obras as culturas agrícolas locais, além da rica fauna e flora linharense. Além de ser originária da região, suas criações têm tudo a ver com as características outonais”, explica Itagildo Marques.

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