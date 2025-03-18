Capixabas produzem documentário internacional na Ilha da Trindade

Jornalistas capixabas zarparam no navio Graça Aranha em missão científica da Marinha, rumo à Ilha da Trindade, a 1.140 quilômetros do nosso litoral. Eles produzem o documentário internacional “O Plástico ilhado em nós”, que aborda a questão dos microplásticos nos oceanos. Sob direção de Emerson Cabral, o documentário conta com a direção de fotografia de Secundo Rezende (Zoom Filmes) e produção executiva de Flavia Delgado, que também é professora nos cursos de Jornalismo e Cinema na Ufes. A equipe ainda é composta pelo oceanógrafo Paulo Rodrigues e pelo operador de câmera Brhenno Soares. Na foto, o grupo embarcando, em Niterói, no RJ, de onde sai a missão.