Lucimar Soares celebra 48 anos com festa na Pedra Azul

A Ong JAES com o intuito de oportunizar conexões entre pessoas que possam ser futuras apoiadoras da associação como voluntários e investidores, lança o projeto “Conecta JAES”.
O painel beneficente “Inovação na Prática: Como Destravar seu Potencial Inovativo para Aumentar sua Competitividade no Mercado”, irá reunirá líderes, como o Founder da NVA Capital e Presidente da JA Brasil Pedro Englert; Tatiana Tristão, do Grupo Tristão; Marcio Goicoechea, da Meta.X; Patricia Lino, da Rede Gazeta; Denis Ferrari, da Azys Inovação, e Marcelo Braga, da Liga de Marketing, no dia 19 de março, no auditório da Rede Gazeta.