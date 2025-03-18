Lucimar Soares celebra 48 anos com festa na Pedra Azul

A Matias Brotas será palco do evento dedicado à geologia e à arte para arquitetos e designers, na quarta-feira (26). A organização é de Natália Aliani e Jamile Pena, sócias da ATTRI Decor, em parceria a galeria Matias Brotas e a empresa Decolores. A doutora em geociências Abiliane Andrade irá desvendar os segredos do quartzito, uma pedra natural que encanta pela sua beleza e durabilidade e é utilizada nas peças da ATTRI. A noite será marcada por uma imersão no universo das pedras naturais, com apresentação das últimas novidades da marca e um coquetel exclusivo para os convidados.