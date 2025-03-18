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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Lucimar Soares celebra 48 anos com festa na Pedra Azul

Publicado em
18 mar 2025 às 03:00
Lucimar Soares
Lucimar Soares festejou 48 anos em Pedra Azul Crédito: Cloves Louzada

Parabéns! 

Ao lado da filha Maria Júlia e do marido Arlindo, Lucimar Soares comemorou aniversário no sábado (15), no condomínio Villagio Verdi, na Pedra Azul. Cláudio Bocca e banda ferveram a pista. O chef Luciano Victal assinou o menu. A decoração foi assinada por Sandra Siqueira. Veja as fotos de Cloves Louzada.

ANIVERSÁRIO

Rossana Barreto comemorou seus 60 anos com uma superfesta e show do cantor Latino no Espaço Ferrari
Rossana Barreto comemorou seus 60 anos com uma superfesta e show do cantor Latino no Espaço Ferrari, em Vitória Crédito: Juliana e Fagner Fotografia.

Comemoração na Acacci

O diretor-presidente da Acacci, Francisco Carlos Gava, é o anfitrião do jantar beneficente “Noite Esperança”, que acontece no próximo dia 27, para comemorar os 37 anos da entidade. “É o momento de agradecer a todos os voluntários, empresas e profissionais que nos apoiam no dia a dia, possibilitando que o nosso trabalho de oferecer assistência integral e acolhimento a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer continue sendo realizado com excelência”, afirma.

Rotina médica

A intensa rotina da mulher médica será tema de um café da manhã promovido pela Associação Médica do ES, no próximo sábado (22). A psiquiatra Dra. Letícia Mameri e a educadora física Merinha Braga conduzirão momentos de reflexão e bem-estar. Inscrições gratuitas com vagas limitadíssimas pelo site da Ames e redes sociais.

Painel beneficente

 A Ong JAES com o intuito de oportunizar conexões entre pessoas que possam ser futuras apoiadoras da associação como voluntários e investidores, lança o projeto “Conecta JAES”. O painel beneficente “Inovação na Prática: Como Destravar seu Potencial Inovativo para Aumentar sua Competitividade no Mercado”, irá reunirá líderes, como o Founder da NVA Capital e Presidente da JA Brasil Pedro Englert; Tatiana Tristão, do Grupo Tristão; Marcio Goicoechea, da Meta.X; Patricia Lino, da Rede Gazeta; Denis Ferrari, da Azys Inovação, e Marcelo Braga, da Liga de Marketing, no dia 19 de março, no auditório da Rede Gazeta.

No Rio

Será aberta nesta terça-feira (18), na Casa Ocre, no Rio, a exposição "Entrelaçadas", que  une os versos da nossa Jane Ferreguetti ao trabalho das bordadeiras do Central Veredas. 

NA SERRA

Geologia e arte

A Matias Brotas será palco do evento dedicado à geologia e à arte para arquitetos e designers, na quarta-feira (26). A organização é de Natália Aliani e Jamile Pena, sócias da ATTRI Decor, em parceria a galeria Matias Brotas e a empresa Decolores. A doutora em geociências Abiliane Andrade irá desvendar os segredos do quartzito, uma pedra natural que encanta pela sua beleza e durabilidade e é utilizada nas peças da ATTRI. A noite será marcada por uma imersão no universo das pedras naturais, com apresentação das últimas novidades da marca e um coquetel exclusivo para os convidados.

Capacitação

No dia 25 de março, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Espírito Santo (Sescon/ES) realiza o curso "Liderança eficaz nas empresas contábeis", um treinamento presencial voltado para empresários, gestores e líderes do setor contábil. O evento será conduzido por Marcelo Bernardes, palestrante e especialista em Gestão de Qualidade, que compartilhará todo seu conhecimento sobre estratégias de liderança e gestão de equipes.

Seminário

Leonardo Ribeiro, secretário nacional de Transporte Ferroviário do Ministério dos Transportes, Alessandro Baumgartner, superintendente de Transporte Ferroviário da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) e Rodrigo Vilaça, head de Transporte do LIDE SP/Fiesp, serão painelistas no “Seminário Infraestrutura e Logística – Espírito Santo como solução logística para o Brasil”, na próxima terça-feira (18), no auditório da Findes, em Vitória. O evento, organizado pelo LIDE ES, é exclusivo para associados e convidados do grupo de lideranças empresariais.

Jornada

O cirurgião plástico Humberto Pinto confirmou presença na 37ª Jornada Centro-Oeste de Cirurgia Plástica, que acontece no Sheraton Vitória, entre os dias 27 a 29 de março.

MÊS DA MULHER

A médica Renata Melo entre Julianna Santos e Cláudia Mattos - evento Dia da Mulher, no Pátio Plaza, Praia do Canto.
A médica Renata Melo entre Julianna Santos e Cláudia Mattos: em evento Dia da Mulher, na  Praia do Canto Crédito: Divulgação

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