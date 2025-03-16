Vilar abre a mostra "Lições de Escultura" no Palácio Anchieta em Vitória

O artista capixaba Vilar abre a exposição "Lições de Escultura", que reúne 70 esculturas em aço inéditas e do acervo do artista, explorando diferentes formas e tamanhos, nesta terça-feira (18), no Palácio Anchieta, para convidados. A mostra,que abre ao público no dia 19, é um projeto do Instituto Modus Vivendi, com gestão de Erika Kunkel, curadoria de Agnaldo Farias, patrocínio da Arcelor Mittal, unidade Tubarão, através da LICC - Lei de incentivo à cultura do ES. Na abertura, estarão presentes o escultor José Carlos Vilar; a presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel e o curador Agnaldo Farias.