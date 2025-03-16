Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Vilar abre a mostra "Lições de Escultura" no Palácio Anchieta em Vitória

Publicado em
16 mar 2025 às 03:00
artista Vilar
O artista Vilar apresenta a mostra "Licões de Escultura" no Palácio Anchieta Crédito: Vitor Nogueira
O artista capixaba Vilar abre a  exposição "Lições de Escultura", que reúne 70  esculturas em aço inéditas e do acervo do artista, explorando diferentes formas e tamanhos, nesta terça-feira (18), no Palácio Anchieta, para convidados.  A mostra,que abre ao público no dia 19, é um projeto do Instituto Modus Vivendi, com gestão de Erika Kunkel, curadoria de Agnaldo Farias, patrocínio da Arcelor Mittal, unidade Tubarão, através da LICC - Lei de incentivo à cultura do ES.  Na abertura, estarão presentes o escultor José Carlos Vilar; a presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel e o curador Agnaldo Farias. 

LANÇAMENTO

Camila Morgado com a produtora executiva do IBCA, Larissa Delbone, e o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha.
A atriz Camila Morgado com a produtora executiva do IBCA, Larissa Delbone, e o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha: no lançamento do programa Trilhas da Cultura Crédito: Melina Furlan/Acervo Galpão IBCA

ANIVERSÁRIO

Rodrigo Barbosa, a aniversariante Karla Brandão e Joana Barbosa
Rodrigo Barbosa, a aniversariante Karla Brandão e Joana Barbosa: festejando idade nova com a família e amigos Crédito: Arthur Louzada

EM SÃO PAULO

Renata Bezerril, Waldir Junior e Ximene Vilar
A empresária Renata Bezerril e a arquiteta Ximene Vilar prestigiando o designer Waldir Junior em seu showroom em São Paulo Crédito: Divulgação

Encontro inédito

O 1º Encontro dos Conselhos de Saúde do Espírito Santo tem data confirmada para acontecer e é parte da programação da Expolife, o maior evento de saúde e bem-estar do Estado. Será nos dias 23 e 24 de abril, no Ilha Buffet Álvares Cabral, em Vitória, com entrada gratuita. O encontro será promovido pelo Conselho Regional de Educação Física, da 22ª Região – CREF22/ES, liderado por Ibsen Pettersen, com o tema “Saúde 4.0: O papel da equipe multidisciplinar na qualidade de vida e longevidade”, trazendo talk show e debates sobre o compromisso da Educação Física na promoção da saúde e prevenção de doenças, além de propostas para ampliar a atuação dos profissionais em programas de saúde pública.

União estável x casamento

Muitas famílias são constituídas sob a configuração de união estável e acabam se perguntando se têm os mesmos direitos do casamento. A advogada Bruna Pereira Aquino esclarece que atualmente, no Brasil, a união estável é equiparada ao casamento. “Ao formalizarem a união estável, o casal tem os mesmos direitos de partilha de bens, de sucessão por falecimento de um dos companheiros (herança) ou de fixação de obrigação de pagar alimentos entre os companheiros”.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança