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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Artista Suzana Queiroga apresenta individual em Vitória

Publicado em
15 mar 2025 às 03:00
Suzana Queiroga
Diretamente de Portugal, onde atualmente reside, Suzana Queiroga vai apresentar um conjunto de obras produzidas entre 2013 e 2025 Crédito: Joel Pessoa
Artista que fez parte da Geração 80 e ex-professora da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Suzana Queiroga desembarca em Vitória diretamente de Portugal, onde atualmente reside, para apresentar um conjunto de obras produzidas entre 2018 e 2025. A individual Cronotopias abre o calendário expositivo de 2025 da Matias Brotas na próxima quinta, 20 de março. Com texto curatorial de Tales Frey, a exposição apresenta pinturas, esculturas e instalações que traduzem visualmente o conceito de cronotopia, articulando mapas urbanos, sistemas biológicos e formas orgânicas em constante transformação. Entre os destaques, está a instalação Cidades Nuvens, uma obra suspensa composta por folhas recortadas que remetem a cartografias fluidas, evocando interconexões entre redes urbanas e sistemas vivos. Um dia antes da abertura ao público, no dia 19, Sandra Matias e Lara Brotas vão receber na galeria colecionadores para um jantar fechado com chef Harum Katharian, da Gran Cave, e apresentar o preview da exposição em primeira mão.

EM SANTA TERESA

Os organizadores do Nostra Cucina, Ricardo Coutinho, Edilene Alves Ferreira e Diomedes Mognato, com o prefeito de Santa Teresa, Kleber Medici, no evento de lançamento da quarta edição do festival
Os organizadores do Nostra Cucina, Ricardo Coutinho, Edilene Alves Ferreira e Diomedes Mognato, com o prefeito de Santa Teresa, Kleber Medici, no evento de lançamento da quarta edição do festival Crédito: Divulgação

Joias

Carla Buaiz anuncia sua nova coleção, Vitraux, neste sábado (15), num café no melhor estilo francês.  A nova coleção reúne peças exclusivas que remetem a beleza impecável dos vitrais dos templos religiosos, com brincos de topázio sky e diamantes aplicados em ouro branco, alianças em ametista escura e ouro amarelo, ou ainda ear cuff com franjas, citrino ou granada e diamantes alinhados com ouro amarelo.

Aniversário

Karluanna e Luam Giuberti comemoram neste sábado (15), no Fanfarra, o primeiro aniversário do filho Paulo Vitor. 

Em São Paulo

Fernanda Prates inicia neste final de semana o MBA em Gestão de Eventos e Cerimoniais de Luxo, na Faculdade Roberto Miranda, em São Paulo. 

Kelly Andrade, Thuzza Machado, Erica Neves e Layla Dos Santos Freitas
Kelly Andrade (presidente da CAAES), Thuzza Machado (Diretora de Assessoramento da Mulher Advogada), Erica Neves (Presidente da OAB-ES) e Layla Dos Santos Freitas (Presidente da Comissão da Mulher Advogada): na Semana da Mulher da OAB-ES Crédito: Davi Duda

Março Roxo

Março foi o mês escolhido para conscientização sobre a obesidade, uma doença crônica reconhecida pela OMS, que tem se agravado no mundo. Fatores como má alimentação, sedentarismo, genética e questões emocionais contribuem para essa condição, que está associada a complicações como diabetes tipo 2, hipertensão e problemas respiratórios, conforme aponta o cirurgião Felipe Mustafa. No Brasil, a previsão é que, em 20 anos, 130 milhões de adultos vivam com sobrepeso ou obesidade. Para combater esse problema, a promoção de hábitos saudáveis e intervenções médicas são essenciais, com ênfase na educação e conscientização da população.

Cirurgia Plástica

A Regional ES da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica abrirá o calendário cientifico de 2025 com a 37ªJornada Centro-Oeste de Cirurgia Plástica, de 27 a 29 de março, no Sheraton Vitória. Os cirurgiões plásticos Ariosto Santos, Ariosto Santos Neto e Arthur Schwab Santos são presenças confirmadas. Ariosto Santos será relator e moderador em dois “hot topics” da jornada: no dia 27, abordará técnicas cirúrgicas e quando indicar o aumento de implantes glúteos; no dia seguinte, 28, modera o debate em torno do tema rejuvenescimento íntimo, no qual é referência em nível Brasil.

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