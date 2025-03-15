Artista Suzana Queiroga apresenta individual em Vitória

Artista que fez parte da Geração 80 e ex-professora da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Suzana Queiroga desembarca em Vitória diretamente de Portugal, onde atualmente reside, para apresentar um conjunto de obras produzidas entre 2018 e 2025. A individual Cronotopias abre o calendário expositivo de 2025 da Matias Brotas na próxima quinta, 20 de março. Com texto curatorial de Tales Frey, a exposição apresenta pinturas, esculturas e instalações que traduzem visualmente o conceito de cronotopia, articulando mapas urbanos, sistemas biológicos e formas orgânicas em constante transformação. Entre os destaques, está a instalação Cidades Nuvens, uma obra suspensa composta por folhas recortadas que remetem a cartografias fluidas, evocando interconexões entre redes urbanas e sistemas vivos. Um dia antes da abertura ao público, no dia 19, Sandra Matias e Lara Brotas vão receber na galeria colecionadores para um jantar fechado com chef Harum Katharian, da Gran Cave, e apresentar o preview da exposição em primeira mão.