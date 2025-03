Veja como foi o 1° encontro de 2025 da Associação dos Empresários da Serra

No Rio

A vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz, e o CEO Flávio Schiavone marcarão presença na 35° edição da SER Super Rio Expofood , um dos maiores eventos do varejo alimentício das Américas, que acontece entre os dias 18 e 20 de março, no Rio de Janeiro. O estande da Buaiz Alimentos será um espaço para a empresa apresentar seus últimos lançamentos nas linhas de Misturas para Bolo, Farinha de Trigo Regina e Café Numero Um, e reforçar o crescimento do negócio nos mercados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Organizado pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ), a SRE reúne cerca de 500 marcas expositoras, de mais de 16 diferentes países, sendo o mais inovador do segmento.