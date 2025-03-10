Atriz Alexandra Richter debate carreira, prazer e expectativas das mulheres 40+ em Vitória

A atriz, produtora e humorista Alexandra Richter, sucesso nas telonas na pele da divertida Iesa, irmã da icônica Dona Hermínia, de "Minha Mãe é uma Peça", desembarca em Vitória no próximo dia 04 de abril. Mas, desta vez, não é para subir aos palcos: ela é a convidada nacional da Roda de Conversa Todas Elas: o que a maturidade nos ensina, promovida pela Rede Gazeta.