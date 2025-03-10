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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Atriz Alexandra Richter debate carreira, prazer e expectativas das mulheres 40+ em Vitória

Publicado em
10 mar 2025 às 06:40
Atriz Alexandra Richter
Atriz Alexandra Richter Crédito: Divulgação
A atriz, produtora e humorista Alexandra Richter, sucesso nas telonas na pele da divertida Iesa, irmã da icônica Dona Hermínia, de "Minha Mãe é uma Peça", desembarca em Vitória no próximo dia 04 de abril. Mas, desta vez, não é para subir aos palcos: ela é a convidada nacional da Roda de Conversa Todas Elas: o que a maturidade nos ensina, promovida pela Rede Gazeta.
Dividem o palco com Alexandra a líder do coletivo Arena Mulher e comentarista da CBN Vitória, Andrea Salsa, e a diretora-presidente do Instituto Oportunidade Brasil, Verônica Lopes. Sob a mediação da jornalista Elaine Silva, o trio vai discutir as mudanças vivenciadas pelas mulheres 40+, sob a ótica da sexualidade, das relações familiares, do mercado de trabalho e expectativas para o futuro. O evento começa às 8h30, na Rede Gazeta, no bairro Monte Belo.
Quer participar desta conversa? Inscreva-se no link. As vagas são limitadas, e para participar você deve trazer 1kg de alimento não perecível ou itens de higiene feminina. As doações serão direcionadas pela Rede Gazeta a uma instituição dedicada à causa feminina no Espírito Santo.

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