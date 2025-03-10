Atriz Alexandra Richter debate carreira, prazer e expectativas das mulheres 40+ em Vitória

A atriz, produtora e humorista Alexandra Richter, sucesso nas telonas na pele da divertida Iesa, irmã da icônica Dona Hermínia, de "Minha Mãe é uma Peça", desembarca em Vitória no próximo dia 04 de abril. Mas, desta vez, não é para subir aos palcos: ela é a convidada nacional da Roda de Conversa Todas Elas: o que a maturidade nos ensina, promovida pela Rede Gazeta.
Dividem o palco com Alexandra a líder do coletivo Arena Mulher e comentarista da CBN Vitória, Andrea Salsa, e a diretora-presidente do Instituto Oportunidade Brasil, Verônica Lopes. Sob a mediação da jornalista Elaine Silva, o trio vai discutir as mudanças vivenciadas pelas mulheres 40+, sob a ótica da sexualidade, das relações familiares, do mercado de trabalho e expectativas para o futuro. O evento começa às 8h30, na Rede Gazeta, no bairro Monte Belo.
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As vagas são limitadas, e para participar você deve trazer 1kg de alimento não perecível ou itens de higiene feminina. As doações serão direcionadas pela Rede Gazeta a uma instituição dedicada à causa feminina no Espírito Santo.