Especial "Todas Elas" celebra o Dia Internacional da Mulher na TV Gazeta

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a TV Gazeta exibe no sábado (8 de março), às 8h30, o especial "Todas Elas", com apresentação das jornalistas Daniela Carla e Mariana Perini. O programa vai tratar de temas como etarismo, machismo, violência doméstica, menopausa e liberdade.
As convidadas são Ará Martins, Fayda Belo, Mariana Reis e Sâmara Mattar (ver detalhes abaixo). Além delas, Mariana Attalah, corredora de montanhas e criadora do coletivo Cabritas Capixabas, e Beth Luppi, uma mulher de 61 anos recém-formada em gastronomia que ama samba, rock e muita festa, completam o conteúdo programa, que tem direção e edição de Gabriela Ribetti, edição de imagem de Nataly Kuplich e produção de Beatriz Heleodoro. A editora de Entretenimento, Elis Carvalho, e a gerente de Entretenimento, Lethicia Ribeiro, completam o time do especial.
Bruna Morais de Medeiros e Daniele da Mata Pereira, da Festar, assinaram os arranjos florais e a decoração do cenário da gravação, na Rede Gazeta. E a curadora Flávia Dalla Bernardina, da Galeria Matias Brotas, usou obras de Thiago Lessa e Rubiane Maia para compor a sala de conversa do "Todas Elas". A composição do cenário contou a parceria da Prosign, de Lilian Santos Nicchio.