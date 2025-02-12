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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Especial "Todas Elas" celebra o Dia Internacional da Mulher na TV Gazeta

Publicado em
12 fev 2025 às 13:32
Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a TV Gazeta exibe no sábado (8 de março), às 8h30,  o especial "Todas Elas", com apresentação das jornalistas Daniela Carla e Mariana Perini.  O programa vai tratar de temas como etarismo, machismo, violência doméstica, menopausa e liberdade. 
As convidadas são Ará Martins, Fayda Belo, Mariana Reis e Sâmara Mattar (ver detalhes abaixo). Além delas, Mariana Attalah, corredora de montanhas e criadora do coletivo Cabritas Capixabas, e Beth Luppi, uma mulher de 61 anos recém-formada em gastronomia que ama samba, rock e muita festa, completam o conteúdo  programa,  que tem direção e edição de Gabriela Ribetti,  edição de imagem de Nataly Kuplich e produção de Beatriz Heleodoro.  A editora de Entretenimento, Elis Carvalho,  e a gerente de Entretenimento,  Lethicia Ribeiro, completam o time do especial. 
Bruna Morais de Medeiros e Daniele da Mata Pereira, da Festar, assinaram os arranjos florais e a decoração do cenário da gravação, na Rede Gazeta. E a curadora Flávia Dalla Bernardina, da Galeria Matias Brotas, usou obras de Thiago Lessa e Rubiane Maia para compor a sala de conversa do "Todas Elas". A composição do cenário contou a parceria da Prosign, de Lilian Santos Nicchio. 

01

ARÁ MARTINS

Tem 27 anos, é mãe de dois filhos, mora na Aldeia Boa Esperança, em Aracruz.  Coordena o projeto NHÃDEVA EKUÉRY, que leva para escolas não indígenas conteúdos da sua cultura. "Acho que com as crianças vamos conseguir mudar esse pensamento preconceituoso".  É artesã. 

02

FAYDA BELO

Advogada e influenciadora digital capixaba.  Especialista em crimes de gênero, direito antidiscrimiinatório e feminicídios. Destaca-se por explicar de maneira simples conceitos jurídicos, leis e crimes, principalmente os que envolvem temas como injúria racial, homofobia, atos capacitistas e assédio sexual. Possui quase 400 mil seguidores no Instagram. No Tik Tok, são quase 2 milhões.

03

MARIANA REIS

É doutoranda em Sociologia, possui graduação em Administração de Empresas e Educação Física. Interessou-se pela sociologia porque viu na área uma possibilidade de avançar nas duas profissões e, ao mesmo tempo, envolver a experiência como pessoa com deficiência.

04

SÂMARA MATTAR

Médica ginecologista e influenciadora.  Tem facilidade com a comunicação. Procura trabalhar com informações rápidas, consistentes e simples. Fala muito sobre menopausa. 

Todas Elas 2025

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