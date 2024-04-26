Todas Elas: videocast reúne mulheres que empreendem e fazem a diferença

A Gazeta e uma das idealizadoras do projeto, que tem como bandeiras a igualdade de gênero e o combate à violência. O que uma gerente de banco, uma médica, uma secretária municipal e uma líder de inovação e diversidade podem ter em comum? Elas são mulheres, são empreendedoras e fazem a diferença em suas áreas de atuação. Reunimos as histórias de Penha Peixoto, Sabina Bandeira, Lorena Vasques e Josy Santos em um videocast do projeto Todas Elas , apresentado pela jornalista Elaine Silva, atual gerente executiva de produto dee uma das idealizadoras do projeto, que tem como bandeiras a igualdade de gênero e o combate à violência.

As profissionais participaram da roda de conversa Toda Mulher Faz a Diferença, dentro do projeto Todas Elas, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na última quarta-feira (24). Em seguida, contaram um pouco sobre suas histórias e trajetórias, trazendo um pouco de experiências e dicas para outras mulheres se inspirarem.

Começamos com a história da gerente do Sicoob Credirochas, Maria da Penha Peixoto, que trabalha há 37 anos no sistema financeiro e relembra que foram muitos os desafios na carreira e na vida pessoal. Ela, que começou como escriturária e hoje é uma das três gerentes de agências do Sicoob no Sul, conta que nunca deixou se abater pelas dificuldades, mesmo quando se divorciou e precisou seguir firme nas responsabilidades da casa com os filhos e no trabalho.

Penha explica que sempre trabalhou num ambiente majoritariamente masculino, principalmente no início da carreira. Ela percebia que muitos dos colegas de trabalho não demonstravam confiança em sua capacidade, mas ela não desistia de ir lá e provar para eles que era capaz. Segunda a gerente, também não foi fácil lidar com o ciúme de algumas mulheres, o que não deveria acontecer nunca.

“Tem hora que você tem que mudar até seu modo de vestir para não ser tachado. Você quer ser tachado como boa profissional. Às vezes, você se modula na sociedade não se polindo, não se podando. Só para demonstrar que não é uma saia que vai me fazer capaz ou incapaz”, destaca Penha.

Roda de conversa Toda Mulher Faz a Diferença, do projeto Todas Elas, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação

A médica Sabina Bandeira é gaúcha, mas atua no Estado há 20 anos, sendo referência em oncologia. Está na medicina há 26 anos e hoje é diretora técnica do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, professora da faculdade Multivix e fundadora da ONG Gapcci (Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim).

Ela conta que, em sua trajetória, nem tudo foram flores, principalmente porque entrou em um cenário predominantemente masculino, em que foi desacreditada muitas vezes.

“Fui pedir parecer a um médico para uma paciente que tinha um sangramento. Chamei a equipe da ginecologia e o médico me disse que não conversava com médicas mulheres. Ele pediu para o meu marido, que tem a mesma especialidade, ligar para ele, que aí iria atender o pedido”, relembra Sabina a história de quando chegou à cidade há mais de 20 anos.

A médica conta que houve um avanço significativo no número de mulheres na área da saúde e que fica feliz em ver o aumento dessa participação. “Seja como médicas, enfermeiras, fisioterapeutas, pesquisadoras ou gestoras, elas desafiam barreiras, quebram estereótipos e inspiram com sua resiliência e comprometimento”, define.

Pioneirismo

Já Lorena Vasques atualmente acumula as funções de secretária Municipal de Manutenção e Serviços e secretária de Obras na Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim . Ela é uma mulher pioneira porque a pasta de Manutenção e Serviços nunca tinha tido uma mulher à frente.

Lorena conta que já passou por vários cargos na prefeitura. Foi gerente, consultora interna, pregoeira, presidente de comissão de licitações, subsecretária, coordenadora executiva, assessora executiva e secretária de Administração. “Acho que a mulher pode estar onde ela quer estar. Não existe lugar de homem e lugar de mulher. A vida profissional não tem gênero”, considera.

Estar à frente de duas secretarias envolvidas em obras é muito desafiador sempre, até porque a maioria dos servidores são homens. “Certa vez, dei uma sugestão numa drenagem. Muitos profissionais não quiseram fazer e, no final, eles cederam e viram que a forma que falei era a correta. Se fosse uma figura masculina, não teria tanta resistência”, revela.

Josy Santos, que é administradora e líder nacional em inovação social, se especializou em fomentar negócios liderados por mulheres. Já atuou na Semente Negócios e hoje é diretora executiva do Instituto Cória. Ela foi a palestrante do evento e falou sobre educação financeira e prosperidade nos negócios.

Josy é símbolo de superação, uma mulher incrível que descobriu o propósito de apoiar outras mulheres em suas jornadas de trabalho, e isso virou sua profissão. Sua história é marcada por uma tragédia: sua mãe foi vítima de feminicídio, e o pai, assassinado. Mas isso não a imobilizou. Pelo contrário, acabou moldando sua trajetória e veio daí uma das suas forças para apoiar as mulheres em suas carreiras, num negócio ou numa empresa. “Tenho consciência que a vida é atravessada pela desigualdade de gênero e raça. Cresci na periferia”, conta.

Segundo Josy, empreendedorismo e educação sempre foram os pilares de sua jornada, e hoje ela se empenha para ensinar isso a mulheres pretas periféricas, principalmente. “Como é que a gente vai disponibilizar essa educação e esse empreendedorismo de forma estratégica, entendendo que isso muda a realidade das famílias brasileiras?”, questiona.

Projeto Todas Elas