Todas Elas: Rede Gazeta realiza bate-papo sobre valorização feminina em Cachoeiro

Encontro Todas elas no Cet da Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva

Além de uma palestra de Josy Santos, diretora do Instituto Cória, sobre empreendedorismo e finanças pessoais, a programação contará com a roda de conversa Toda Mulher Faz a Diferença, com participação de Lorena Vasques, secretária municipal de Obras e de Manutenção e Serviços; Denise Vieira, coordenadora das Comunicações do Hospital Evangélico; Mirian Cipriano, gerente de agência do Sicoob Credirochas (Centro); Maria da Penha Araújo Peixoto, gerente de agência do Sicoob Credirochas (Aeroporto); e Sabrina Bandeira Aleixo, médica oncologista do Hospital Evangélico.

O bate-papo será mediado pela idealizadora e embaixadora do projeto, a gerente-executiva de Produto Digital de A Gazeta, Elaine Silva.

“O evento seria na época das chuvas de Mimoso do Sul, mas adiamos porque não tinha condição de a gente fazer naquela época, estava todo mundo muito abalado no Sul, então a gente trouxe para agora, continuando a sequência (de eventos) de valorização feminina e discussão de empreendedorismo feminino que o Todas Elas tem feito.”

O "Todas Elas" foi criado em 2019 e, desde então, encampa ações de valorização, conscientização e fortalecimento de causas femininas. O evento é gratuito e aberto ao público, mas é preciso confirmar presença com antecedência.

Roda de Conversa Toda Mulher Faz a Diferença