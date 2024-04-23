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Carlos Alberto Silva
Toda Mulher Faz a Diferença

Todas Elas: Rede Gazeta realiza bate-papo sobre valorização feminina em Cachoeiro

Assinantes de A Gazeta e público em geral podem participar do evento, que faz parte do projeto Todas Elas, mas precisam fazer cadastro, que é gratuito; saiba mais

Caroline Freitas

Repórter

Publicado em

23 abr 2024 às 14:31
Todas elas
Encontro Todas elas no Cet da Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva
Adiado por causa das chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo no final de março, o último evento do projeto Todas Elas, da Rede Gazeta, em comemoração ao mês das mulheres, será realizado nesta quarta-feira (24), em Cachoeiro de Itapemirim.
Além de uma palestra de Josy Santos, diretora do Instituto Cória, sobre empreendedorismo e finanças pessoais, a programação contará com a roda de conversa Toda Mulher Faz a Diferença, com participação de Lorena Vasques, secretária municipal de Obras e de Manutenção e Serviços; Denise Vieira, coordenadora das Comunicações do Hospital Evangélico; Mirian Cipriano, gerente de agência do Sicoob Credirochas (Centro); Maria da Penha Araújo Peixoto, gerente de agência do Sicoob Credirochas (Aeroporto); e Sabrina Bandeira Aleixo, médica oncologista do Hospital Evangélico.
O bate-papo será mediado pela idealizadora e embaixadora do projeto, a gerente-executiva de Produto Digital de A Gazeta, Elaine Silva.
“O evento seria na época das chuvas de Mimoso do Sul, mas adiamos porque não tinha condição de a gente fazer naquela época, estava todo mundo muito abalado no Sul, então a gente trouxe para agora, continuando a sequência (de eventos) de valorização feminina e discussão de empreendedorismo feminino que o Todas Elas tem feito.”
O "Todas Elas" foi criado em 2019 e, desde então, encampa ações de valorização, conscientização e fortalecimento de causas femininas. O evento é gratuito e aberto ao público, mas é preciso confirmar presença com antecedência.

Roda de Conversa Toda Mulher Faz a Diferença

  • Data: 24 de abril (quarta-feira)
  • Horário: 8h30
  • Endereço: Bom Gosto, R. João Sasso, 20 - Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim (ES)
  • Se inscreva gratuitamente https://forms.gle/ZRyJKtCtmBy2Pw7H8

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