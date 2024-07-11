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Papo do Ano

Todas Elas participa de debate sobre papel das mulheres na agenda ESG

Encontro vai debater os impactos da liderança feminina no desenvolvimento empresarial e na construção de um mundo mais sustentável
Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

11 jul 2024 às 15:27

Publicado em 11 de Julho de 2024 às 15:27

Segunda edição do evento acontece dia 8 de agosto, em Vitória
Segunda edição do Papo do Ano vai acontecer no dia 8 de agosto, em Vitória Crédito: Divulgação
Cada vez mais as mulheres estão ocupando espaços de poder que antes eram dominados por homens. Mas quais são os impactos dessa mudança para as empresas? Esse será o tema central da segunda edição do Papo do Ano, que acontecerá no dia 8 de agosto, em Vitória, com a participação do Todas Elas, de A Gazeta. O evento vai debater como a liderança feminina pode beneficiar o desenvolvimento corporativo, dentro da promoção da agenda ESG (Ambiental, Social e Governança).
Promovido pelo Papo de Quinta, grupo capixaba que fomenta o empreendedorismo feminino, o Papo do ano - Mulheres que Inspiram o Futuro vai contar com a presença de mulheres de diferentes segmentos que vão dar palestras e conduzir conversas sobre o impacto das mulheres na agenda ESG através de práticas sustentáveis e inclusivas. Haverá também a participação de Elaine Silva, coordenadora do Todas Elas e gerente executiva de Produto Digital de A Gazeta.
Elaine foi a primeira mulher a ser editora-chefe de A Gazeta e criou o Todas Elas, canal que já contou a história de centenas de mulheres relevantes em suas áreas.
"O Todas Elas e o Papo de Quinta são projetos que têm muitos objetivos comuns. O principal deles é a valorização feminina, por meio do combate à desigualdade. "
Elaine Silva - Coordenadora do Todas Elas e gerente executiva de Produto Digital de A Gazeta
Elaine afirma que um dos pilares do Todas Elas também é levar conhecimento para as mulheres. "Porque sabemos que conhecimento leva à oportunidade de empreender, conseguir emprego, melhorar na carreira. Se uma mulher enxerga outra sendo líder, ela acredita que pode ser também."
Uma pesquisa chamada “Agenda ESG substantivo feminino”, analisou o impacto da presença feminina nas lideranças e os números não mentem: foi revelado que as mulheres são responsáveis por um melhor desenvolvimento empresarial. O desempenho geral é de 52%, o ambiental chega a 54% e o social 53%. O estudo foi realizado pela mestra em Gestão para Competitividade pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Monique Cardoso

Confira os painéis do evento

1. Herança de Liderança: Esse painel vai debater sobre a história da luta feminina pela igualdade de direitos e também suas contribuições para esta causa. Para abordar esse tema, o evento vai contar com a presença da escritora e professora emérita da Ufes Bernadette Lyra e da diretora da Faculdade de Administração, Economia, Contábeis e Atuariais da PUC-SP, Myrt Cruz. A mediação será feita pela jornalista e fundadora da primeira empresa de análise de mercado do Espírito Santo, Rita Abreu.
2. Transformando o Agora: O painel vai abordar o modo como as mulheres são responsáveis por impulsionar mudanças significativas em suas comunidades e organizações e quais são os desafios atuais que devem ser enfrentados na busca pela equidade de gênero. Será conduzido pela empresária listada na Forbes Under 30 Flávia Brunelli e pela instrutora oficial do LinkedIn Learning, que soma mais de 1 milhão de seguidores, Flavia Gamonar. A mediação ficará por conta da criadora de conteúdo Marina Ferreira.
3. Construindo o Futuro Juntas: Nessa palestra, o foco será como as mulheres podem ampliar a sua presença e influência em espaços de liderança e como essa inclusão pode impactar o futuro das próximas gerações. Esse debate vai reunir a diretora-geral do Domingão com Huck (TV Globo), Clarissa Lopes, e a head comercial da B2Mamy (primeira e maior comunidade de mães do Brasil), Thaís Alcântara. O papo será conduzido pela coordenadora do Todas Elas e gerente executiva de Produto Digital de A Gazeta, Elaine Silva.
4Ações para um Mundo Melhor: O foco do painel é convidar o público a explorar como a liderança de mulheres está promovendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, incentivando a a responsabilidade social e a sustentabilidade. Para essa conversa, o evento vai contar com a presença da Miss Brasil e porta-voz das ODS da ONU, Mia Mamede, e da presidente da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), Mariluce Dalla. A mediação será feita pelas cofundadoras do Papo de Quinta, Flávia Herkenhoff e Juliana Zaganelli.

Serviço

  • Papo do Ano - Mulheres que Inspiram o Futuro
  • Quando: dia 8 de agosto
  • Horário: 15h às 20h
  • Onde: Ferrari Eventos (Rua Constante Sodré, 540, Santa Lúcia, Vitória)
  • Ingressos: podem ser comprados no site jacredenciei.com.br/e/papodoano 
  • Valor: a partir de R$ 115,00 (2º lote)

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