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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Dia da Mulher: queridas de RR celebram a data com mensagens para coluna

Publicado em
08 mar 2025 às 03:30
Érica Neves, Renata França, Rachel Pires (no alto), Ana Paula Garcia, Pollyanna Paraguassu e Bartira Almeida
Érica Neves , Renata França, Rachel Pires (no alto), Ana Paula Garcia, Pollyanna Paraguassu e Bartira Almeida: celebrando o Dia da Mulher com RR Crédito: Fotomontagem AG
Dia de dupla comemoração. Neste Dia Internacional da Mulher, 8 de março, que marca a luta da mulher por sua participação em pé de igualdade com o homem na sociedade,  a coluna RR celebra a data com recados de mulheres de diferentes profissões e campos de atuação para a jornalista Renata Rasseli, que comemora 15 anos de colunismo em AG. 
"Quando eu recebi a homenagem dos meus colegas de A Gazeta no dia que celebrei 15 anos de  colunismo e 27 anos de empresa, muitas  queridas de RR me mandaram mensagens carinhosas. Daí, pensei, agora é a vez delas, que brilham o ano inteiro na RR, deixarem seu recado. Muito obrigada por tudo, pela companhia, audiência e parceria. Feliz Dia da Mulher para nós!"
"Não foi por acaso que escolhemos Renata Rasseli para ser a mestre de cerimônia da minha posse na presidência da OAB-ES. A primeira mulher a assumir o comando da Ordem precisava ser apresentada por uma mulher forte, batalhadora, alegre, incansável e que busca sempre fazer o melhor. Nesses 15 anos de trajetória no colunismo, Renata inspira muitas mulheres e dá espaço para histórias diversas serem contadas, ampliando o destaque feminino. Parabéns, Renata! Parabéns a todas as mulheres que diariamente trabalham e mostram o seu valor. Celebrar o Dia da Mulher é celebrar a vida, as múltiplas habilidades das mulheres. Sucesso para todas nós nessa jornada linda! "
"Rê, há 15 anos, você iniciou uma trajetória marcada por desafios, sonhos e muito amor pelo que faz. e desde então, tem sido um exemplo de dedicação, profissionalismo e paixão em cada projeto que toca. nossa parceria começou lá atrás, quando eu ainda fazia assessoria, e hoje seguimos juntas, construindo histórias inesquecíveis com a Nuvem.☁️ Admiro sua força, sua resiliência e sua capacidade de transformar desafios em grandes conquistas. você não apenas trabalha, você entrega alma, carinho e excelência em tudo que faz. é uma inspiração para todos ao seu redor!✨ Que esses 15 anos sejam apenas o começo de uma jornada ainda mais brilhante. que você continue sendo essa mulher incrível, cheia de garra e talento, que faz a diferença por onde passa. Parabéns por essa linda trajetória! "
"Renata, que alegria celebrar os 15 anos da sua coluna! Seu trabalho sempre foi sinônimo de informação de qualidade, leveza e conexão com o público. Que esta nova etapa seja ainda mais brilhante! E, aproveitando este mês tão especial, minha homenagem também vai para todas as mulheres que inspiram pelo seu talento, coragem e determinação. Que possamos continuar ocupando espaços, contando nossas histórias e transformando o mundo ao nosso redor. Parabéns por essa trajetória incrível!"
"Parabéns, Renata Rasseli, pelos 15 anos de excelência e dedicação em sua coluna! São 15 anos esbanjando muito talento e compromisso com o público. Uma fonte de inspiração, trazendo não apenas informações, mas também uma visão única e sensível sobre o que acontece ao nosso redor. Que venham muitos outros anos de sucesso, com mais histórias incríveis e a mesma paixão que sempre marcou sua trajetória. Parabéns por essa linda jornada e por continuar encantando e informando a todos com seu trabalho impecável! As mulheres que admiro... essas representam fonte inesgotável de força, coragem e inspiração. Em um mundo que frequentemente exige muito de nós, vejo em vocês a capacidade de transformar dificuldades em oportunidades, de espalhar empatia e sabedoria onde quer que vão. Ícones que inspiram a nunca desistirmos dos sonhos e acreditarmos que, juntas, podemos transformar o mundo. "
"Parabéns pelos 15 anos de coluna! É uma alegria enorme acompanhar sua trajetória, que se tornou um verdadeiro marco na cobertura dos eventos sociais, culturais e empresariais mais relevantes do nosso Estado. É uma honra poder participar desta edição comemorativa. Neste Mês da Mulher, gostaria de celebrar não apenas sua carreira brilhante, mas também todas as mulheres que, como você, com sua força, inteligência e dedicação, fazem a diferença em suas áreas e na vida de tantas pessoas. Que este mês e este aniversário sejam um reflexo da grandiosidade de sua jornada. Que venham muitos mais anos de sucesso, inspiração e muitas histórias para contar!"
"Xará, que alegria comemorar seus 15 anos de coluna! Quantas histórias contadas, quantos momentos marcantes e quantas notícias compartilhadas ao longo dessa trajetória. Mais do que informar, você inspira com seu olhar apurado e a marca forte que construiu ao longo desses anos, se tornando uma referência de mulher na comunicação e na imprensa capixaba. Parabéns por essa conquista! Que este seja apenas um capítulo de uma carreira brilhante, que continuará por muitos e muitos anos."
"Renata, sua trajetória é um exemplo de dedicação, talento e compromisso com a comunicação de qualidade. Há 15 anos você inspira e conecta pessoas, dando visibilidade a histórias que fazem a diferença no nosso Estado e na vida de tanta gente. Essa troca é fundamental e serve de incentivo para que outras mulheres também levem seus projetos adiante. No empreendedorismo social, sabemos o valor de quem constrói com propósito – e você é uma grande referência nisso, uma mulher que construiu uma carreira baseada em propósito, verdade e dedicação. Parabéns por essa conquista!”
"Parabéns, Renata Rasseli, por essa trajetória brilhante! Sua coluna se tornou um espaço essencial de informação, estilo e conexão, sempre trazendo histórias inspiradoras e conteúdos que fazem a diferença. Nós da Criar Comunicação somos muito gratas por ter acompanhado você desde o início da coluna, até antes disso. E um parabéns especial a todas as leitoras que acompanham essa jornada, tornando a Coluna RR ainda mais forte e significativa! Que venham muitos anos de sucesso, boas notícias e celebrações!"
"Seja no agronegócio, na comunicação, ou em qualquer outro setor, sabemos que o sucesso profissional de uma mulher é fruto de muito esforço, paixão e persistência. Essas são características da minha xará e amiga Renata Rasseli, que há 15 anos usa o seu espaço na imprensa capixaba para inspirar, contar histórias e valorizar o trabalho de tantas outras mulheres do nosso Estado. Parabéns pela trajetória brilhante, construída com muita dedicação e talento. Quem conhece e acompanha de perto seu trabalho sabe do seu compromisso com a excelência e a verdade. Continue escrevendo essa sua jornada que tanto encanta e faz história."
"Nesses 15 anos da Coluna Renata Rasseli, gostaria de parabenizar o protagonismo que o espaço oferece para fortalecer as lideranças e as conquistas femininas em diversas áreas de atuação, simbolizando toda a força, competência e destaque das mulheres do Espírito Santo. Como sócia e líder Regional da XP Investimentos no Espírito Santo e Minas Gerais, gerindo mais de 170 pessoas, contar com essa parceria e dedicação é essencial para a valorização das mulheres no mercado. Diariamente encontramos por aqui histórias que inspiram e que nos fazem ser melhores. Por tudo isso, a leitura de RR é obrigatória para ampliar as conexões."
"Renata, sua trajetória é inspiradora! Nestes 15 anos, você acompanhou as transformações da sociedade capixaba, registrou e compartilhou momentos inesquecíveis com sua sensibilidade e olhar apurado. Seu talento vai além da notícia — você conecta pessoas, valoriza histórias e imprime um brilho especial em seu trabalho. Admiro profissionais que, assim como você, fazem do seu trabalho uma expressão autêntica de paixão e dedicação. Que esses 15 anos sejam apenas o começo de uma jornada ainda mais grandiosa!". 
"Março chega trazendo um brilho especial para todas nós. Além de celebrarmos o Dia Internacional da Mulher, este mês marca os 15 anos da coluna Renata Rasseli! Renata tem sido uma voz inspiradora no jornalismo, trazendo histórias, reflexões e novidades que fazem a diferença. E nada mais justo do que comemorar essa trajetória com muito carinho e reconhecimento! Nesta data tão especial, quero deixar um recado para todas as mulheres: que continuemos conquistando espaços, nos apoiando e mostrando ao mundo a força e a sensibilidade que nos tornam únicas. Que possamos ser protagonistas das nossas histórias e, juntas, irmos cada vez mais longe! Parabéns, Renata, pelos 15 anos de uma coluna que informa, inspira e valoriza tantas mulheres! E um feliz Dia da Mulher para todas que fazem a diferença no dia a dia."

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