Dia da Mulher: queridas de RR celebram a data com mensagens para coluna

"Rê, há 15 anos, você iniciou uma trajetória marcada por desafios, sonhos e muito amor pelo que faz. e desde então, tem sido um exemplo de dedicação, profissionalismo e paixão em cada projeto que toca. nossa parceria começou lá atrás, quando eu ainda fazia assessoria, e hoje seguimos juntas, construindo histórias inesquecíveis com a Nuvem.☁️ Admiro sua força, sua resiliência e sua capacidade de transformar desafios em grandes conquistas. você não apenas trabalha, você entrega alma, carinho e excelência em tudo que faz. é uma inspiração para todos ao seu redor!✨ Que esses 15 anos sejam apenas o começo de uma jornada ainda mais brilhante. que você continue sendo essa mulher incrível, cheia de garra e talento, que faz a diferença por onde passa. Parabéns por essa linda trajetória! "