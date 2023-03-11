Encontro de arte e movimento celebra o Dia da Mulher em Vitória

O município da Serra recebe a partir da próxima quarta, dia 15, o maior rodízio de pizzas do Estado. Trata-se do restaurante Allegria, aberto todos os dias no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, com 700 metros quadrados, sendo 110 somente de parquinho com brinquedos diversos para crianças de até 12 anos de idade. Com capacidade para receber até 300 pessoas, a casa promete produzir uma pizza a cada 20 segundos, com valores a partir de R$ 39,90 no rodízio de pizzas, e mais de 40 diferentes sabores, sendo mais de dez deles doces, produzidos com uma massa de cacau levemente adocicada.