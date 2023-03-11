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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Encontro de arte e movimento celebra o Dia da Mulher em Vitória

Publicado em
11 mar 2023 às 02:30
Lu Bowen, Flavia Dalla, Patricia Castro e Maria Sanz
Lu Bowen, Flavia Dalla, Patricia Castro e Maria Sanz: em manha de arte e movimento para celebrar o Mês Mulher Crédito: Renata Rasseli

Mês da Mulher

"O que move o feminino e o que o feminino move", Com este tema, Flávia Dalla, Maria Sanz e Luciana Bowen comandarão uma manhã de arte e movimento, nesta sexta-feira (10), na Duetto Vix, em Vitória. A anfitriã Patricia Castro presenteou amigas e cliente com uma dinâmica marcante para celebrar o Dia Internacional da Mulher. O encontro contou ainda com mimos e café da manhã. Veja as fotos!

ANIVERSÁRIO

Monica, Sandra e Moisés Demoner
Monica, Sandra e Moisés Demoner: celebrando 25 anos no mercado de decoração capixaba  Crédito: Monica Zorzanelli

Mestrado na Ufes

As advogadas Fernanda Bissoli Pinho e Mariah Ferrari Pires, sócias do escritório Machado, Mazzei e Pinho, foram aprovadas com notas altas no Mestrado em Direito Processual na UFES. As aulas se iniciam no começo de abril.

Lançamento

Referência em conceito, modernidade e sofisticação, a FORM chega a Vitória com sua curadoria de marcas renomadas. O evento de lançamento da coleção outono-inverno, que está marcado para acontecer na próxima terça-feira (14), às 18h, em Santa Lúcia, tem o buffet assinado por Tereza Aragão e drinks do Don Camaleone. Promete!

LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO

Guilherme e Denise Gazzinelli com os arquitetos Emilia e Augusto Alvarenga
Guilherme e Denise Gazzinelli e  os arquitetos Emilia e Augusto Alvarenga: em jantar de lançamento do novo empreendimento do Barro Vermeho, o Vivere Residenziale Crédito: Bruno Menezes

CarnaOnças 2023

Depois do sucesso do Spa Day, em janeiro, a Confraria das Onças realiza neste sábado (11), na Ilha do Frade, o CarnaOnças, uma ressaca da folia, com DJ Larissa Tantan nas picapes e muito axé com a cantora Lilian Romeu. As confrades vão receber foliões e amigos, entre eles Anginha Buaiz, Luciana Almeida, Jace Theodoro, Patrick Ribeiro e Débora Veronez, Rose e Elvécio Faé. O menu da sunset party será assinado pela chef Arlete Nunes. 

Jantar

Luiz Paulo Vellozo Lucas e Roberta Furtado recebem o humorista Hélio de la Peña, o eterno Casseta&Planeta,  neste domingo (12), para um jantar em sua casa, em Fradinhos. O artista apresenta o espetáculo "Preto de Neve" neste final de semana, no Estado. 

ENCONTRO

O secretário de Estado de Educação Vitor de Angelo e a bailarina Ana Botafogo
O secretário de  Educação  do ES Vitor de Angelo e a bailarina Ana Botafogo: encontro sobre educação no Teatro Municipal do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

Rodízio de pizzas

O município da Serra recebe a partir da próxima quarta, dia 15, o maior rodízio de pizzas do Estado. Trata-se do restaurante Allegria, aberto todos os dias no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, com 700 metros quadrados, sendo 110 somente de parquinho com brinquedos diversos para crianças de até 12 anos de idade. Com capacidade para receber até 300 pessoas, a casa promete produzir uma pizza a cada 20 segundos, com valores a partir de R$ 39,90 no rodízio de pizzas, e mais de 40 diferentes sabores, sendo mais de dez deles doces, produzidos com uma massa de cacau levemente adocicada.

No Marrocos

A atleta paraolímpica de atletismo Lorraine Aguiar, que realiza acompanhamento médico com o ortopedista Nilo Neto, foi ao Marrocos disputar o WPA Grand Prix - International Para Athletics Meeting, que acontece até este sábado (11). Com deficiência visual, a capixaba já venceu as provas de 100 m e os 200 no Grand Prix de Notwil, na Suíça, e promete trazer mais medalhas.

LANÇAMENTO

Raphael Brotto, Mariana Buaiz, Roberta Kato e Fabio Faccio
Raphael Brotto, Mariana Buaiz, Roberta Kato e Fabio Faccio: no lançamento da Universidade Corporativa no Shopping Vitória Crédito: Vitor Machado

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