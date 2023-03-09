Veja como foi a estreia do show da banda Bardot Mobile em Vitória

Bardot Mobile Crédito: Daniella Spadeto

A estreia da Bardot Mobile, cartoon band criada pelo músico e produtor Sérgio Benevenuto, agitou o público na noite de ontem, na Casa da Cultura Sônia Cabral.

Foi a primeira vez que o grupo saiu do ambiente virtual para os palcos, e o resultado se materializou em um show empolgante e repleto de cores e efeitos, criados pelo diretor de fotografia Renato Rosati com o uso de inteligência artificial.

Acompanhado por uma banda formada por Tiago Martins, Igor Baptista, Caju e Edu Szajnbrum, o músico apresentou 19 canções dos dois álbuns da banda, além da inédita “Viagem”, título do próximo álbum do grupo.

Para quem perdeu a oportunidade, nesta quinta-feira (09) tem nova apresentação, às 19h30, na Casa da Cultura Sônia Cabral, no Centro de Vitória.