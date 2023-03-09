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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja como foi a estreia do show da banda Bardot Mobile em Vitória

Publicado em
09 mar 2023 às 10:35
Bardot Mobile
Bardot Mobile Crédito: Daniella Spadeto
A estreia da Bardot Mobile, cartoon band criada pelo músico e produtor Sérgio Benevenuto, agitou o público na noite de ontem, na Casa da Cultura Sônia Cabral.
Foi a primeira vez que o grupo saiu do ambiente virtual para os palcos, e o resultado se materializou em um show empolgante e repleto de cores e efeitos, criados pelo diretor de fotografia Renato Rosati com o uso de inteligência artificial.
Acompanhado por uma banda formada por Tiago Martins, Igor Baptista, Caju e Edu Szajnbrum, o músico apresentou 19 canções dos dois álbuns da banda, além da inédita “Viagem”, título do próximo álbum do grupo.
Para quem perdeu a oportunidade, nesta quinta-feira (09) tem nova apresentação, às 19h30, na Casa da Cultura Sônia Cabral, no Centro de Vitória. 

Estreia da Bardot Mobile em Vitória

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