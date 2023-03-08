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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Luisa Meirelles e Victor Bessière fazem show em Vitória;  fotos e vídeo

Publicado em
08 mar 2023 às 02:30
Helcias Castro, Luisa Meirelles e Victor Bessière
Helcias Castro, Luisa Meirelles e Victor Bessière: em sábado musical no 244 Club Crédito: Mônica Zorzanelli

Luisa&Victor

O francês Victor Bessière, um apaixonado pela cultura brasileira, encontrou na capixaba Luisa Meirelles  a parceira ideal, na vida e na arte, para demonstrar todo seu amor pela música. O resultado da parceria e do casamento virou o show  "In a Sentimental Mood". que foi apresentado neste sábado (04), no 244 Club, na Praia do Canto, em Vitória.  O repertório misturou jazz americano, bossa nova e clássicos da música francesa. O casal foi acompanhado pelo pianista e tecladista Roger Bezerra. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

Dia da Mulher 1

Leonelle Lamas, diretora de relacionamento com associados da Associação dos Empresários da Serra (Ases) convida para o “Encontro de Mulheres que Inspiram”. O evento, que será realizado no dia 16 deste mês, das 16h30 às 19h30, no hotel Serra Grande, terá painel entre a Dra. Karla Toribio, da Unimed Vitória, e Jaqueline Guerra, da JC Consultoria, com mediação da jornalista Andréia Lopes. O tema a ser debatido é “Liderança e Empreendedorismo Feminino”. Além do painel, o encontro vai contar com Canto da Beleza, o Marykay Camarim, dinâmica de grupo com Thais Bicalho, espaço para divulgação dos trabalhos das participantes e sorteios de brindes.

Dia da Mulher 2

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, Marluci Eiras e Danielle Coutinho, proprietárias da Form, recebem clientes e parceiras com bombons assinados pela Chocolateria Brasil. Além disso, tem promoções imperdíveis para elas nesta data.

Dia da Mulher 3

A designer de joias Carla Buaiz vai comemorar o Dia Internacional da Mulher florindo a cidade. Em sua loja de joias do Shopping Vitória e da Aleixo Neto terá distribuição de buques de flores do campo ao longo de todo o dia.

Dia da Mulher 4

Flávia Dalla, Maria Sanz e Luciana Bowen comandam o bate-papo "O que move o feminino, o que o feminino move", na sexta-feira (10), na Duetto, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. As anfitriãs são Karla Ferreira e Patricia Castro. 

Dia da Mulher 5

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Ideias realiza nesta quarta-feira (08) uma live sobre a importância do autoconhecimento da mulher em sua jornada profissional. O bate-papo será às 16 horas, no Instagram do Grupo Ideias (@grupoideias), com a participação da jornalista e apresentadora de TV Paula Varejão. Paula é capixaba e apresentadora do canal Globosat.

Dia da Mulher 6

A advogada Cristina Brum recebe a consultora e comentarista da rádio CBN Vitória, Andréa Salsa, para um bate-papo sobre Inspiração e Sororidade no dia 10, às 11h, no escritório Brum Kuster, Marques e Fragoso Advogados, em Vitória.

MÊS DA MULHER

Marcela Pagani, Lorena Motta Barbarioli e Fabiola Saquetto
Marcela Pagani, Lorena Motta Barbarioli e Fabiola Saquetto: no 7º #Chamazamiga, evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, nesta segunda-feira (06), no Ilha do Caranguejo, em Vitória Crédito: Renata Rasseli

EM FOZ DO IGUAÇU

A arquiteta Letícia Serafim estava em Foz do Iguaçu para conhecer de perto todo o esplendor do nosso Patrimônio Mundial Natural.
A arquiteta Letícia Serafim estava em Foz do Iguaçu para conhecer de perto todo o esplendor do nosso Patrimônio Mundial Natural. O passeio, em família, foi realizado a convite da rede de hotéis Tarobá, famosa na região Crédito: Divulgação/TwinsPR

Páscoa

Eduarda Buaiz e toda equipe da Buaiz Alimentos se prepara para abrir a temporada de 2023 do curso de culinária Mestre Kukinha. A iniciativa recebe o apoio do Instituto Américo Buaiz e realizará o primeiro encontro do ano dia 1º de abril, com o tema “Páscoa”. Sob o comando da chef Flavia Gama, a criançada vai aprender a fazer coelhos de cookies com a Mistura para Cookies Regina. As inscrições serão abertas no dia 20 de março com vagas limitadas.

Imersão em São Paulo

A dentista capixaba especialista em harmonização facial Valéria Dal Coll está entre os 15 profissionais confirmados para o III Congresso/Imersão Full Face Harmonização Facial, que acontece no final de maio, em São Paulo. 

ANIVERSÁRIO

Letícia Finamore, Renata Bezerril, Renan Vermelho e Rafaela Casati
Letícia Finamore, Renata Bezerril, o aniversariante Renan Vermelho e Rafaela Casati: em tarde de parabéns pra você! Crédito: Divulgação

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