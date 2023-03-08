Luisa Meirelles e Victor Bessière fazem show em Vitória;  fotos e vídeo

Leonelle Lamas, diretora de relacionamento com associados da Associação dos Empresários da Serra (Ases) convida para o “Encontro de Mulheres que Inspiram”. O evento, que será realizado no dia 16 deste mês, das 16h30 às 19h30, no hotel Serra Grande, terá painel entre a Dra. Karla Toribio, da Unimed Vitória, e Jaqueline Guerra, da JC Consultoria, com mediação da jornalista Andréia Lopes. O tema a ser debatido é “Liderança e Empreendedorismo Feminino”. Além do painel, o encontro vai contar com Canto da Beleza, o Marykay Camarim, dinâmica de grupo com Thais Bicalho, espaço para divulgação dos trabalhos das participantes e sorteios de brindes.