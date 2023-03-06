Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Aos 81 anos, Ney Matogrosso esbanja energia em show em Vitória

Publicado em
06 mar 2023 às 02:30
Ney Matogrosso
Ney Matogrosso apresentou a turnê "Bloco na Rua" em Vitória neste sábado (04) Crédito: Edu Hargreaves
Em pleníssima forma aos 81 anos, Ney Matogrosso cantou, dançou e rebolou durante a apresentação  "Bloco na Rua", neste sábado (04), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Esbanjando energia de garoto, o cantor abriu o show com "Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua", música do compositor capixaba Sérgio Sampaio, que batiza a turnê.  O mesmo show foi apresentado em março de 2022, na cidade.
Vestido com figurino sob medida assinado pelo estilista Lino Villaventura, Ney emocionou a plateia capixaba com hits de sua carreira e de "autores que ele gosta", como "Dois e Dois são cinco" (1971), de Roberto Carlos, eternizada na voz de Gal Costa. Outro momento glorioso do show foi a apresentação de "Pavão Mysteriozo, de Ednardo. O "grand finale" ficou a cargo de "Homem com H", de Antônio Barros,  e o samba "Ex-Amor", de Martinho da Vila. 
A banda afiadíssima que acompanha Ney é  formada por Sacha Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe Roseno, (percussão), Dunga (baixo), Mauricio Negão (guitarra), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes (trombone).
Veja quem prestigiou o show na galeria abaixo
Débora Veronez e Eliane Bianchi
Débora Veronez e Eliane Bianchi Crédito: Edu Hargreaves
Andréia Lopes, Nazaré Neves, Marli Leite, Renata Rasseli, Eulália Chieppe e Trícia Navarro
Andréia Lopes, Nazaré Neves, Marli Leite, Renata Rasseli, Eulália Chieppe e Trícia Navarro Crédito: Edu Hargreaves
Betina Aarão, Joana Pinheiro e Sonia Silva
Betina Aarão, Joana Pinheiro e Sonia Silva Crédito: Edu Hargreaves

Juliana Vervloet, Julia Vervloet e Ana Cristina Vervloet
Juliana Vervloet, Julia Vervloet e Ana Cristina Vervloet Crédito: Edu Hargreaves

Parabéns pra você!

Valdecir Torezani convida para o seu aniversário de 70 anos, neste domingo (12), na Vila Miguel, em Vila Velha.

Partiu, Itália!

Amado Pereira Costa, do Grupo Vix Prime, Sandra Costa e arquitetos parceiros, irão conferir as novidades da Feira do Móvel em Milão, na Itália, que acontece entre os dias 18 a 23 de maio. Após a feira, seguem para Veneza.

Mês da Mulher

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) irá abordar o tema saúde mental no próximo dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher. No Espírito Santo 73% dos profissionais na arquitetura são mulheres, segundo pesquisa do CAU/BR. “Vamos falar sobre a saúde mental na profissão, com o que estas mulheres lidam no mercado, com diversos especialistas”, explica o presidente do CAU/ES, Heliomar Venâncio.

Em São Paulo

O cirurgião Ariosto Santos é presença confirmada no 23º Simpósio Internacional de Cirurgia Plástica, que será realizado nos dias 10 e 11 de março, em São Paulo. Por lá, passarão profissionais renomados, como Dr. Neil A. Gordon, reconhecido como um dos líderes técnicos de um pequeno grupo de elite de cirurgiões plásticos faciais internacionais.

celebridades Famosos Festa de Aniversário Música
