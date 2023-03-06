Aos 81 anos, Ney Matogrosso esbanja energia em show em Vitória

Em pleníssima forma aos 81 anos, Ney Matogrosso
cantou, dançou e rebolou durante a apresentação "Bloco na Rua", neste sábado (04), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Esbanjando energia de garoto, o cantor abriu o show com "Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua", música do compositor capixaba Sérgio Sampaio, que batiza a turnê. O mesmo show foi apresentado em março de 2022, na cidade.
Vestido com figurino sob medida assinado pelo estilista Lino Villaventura, Ney emocionou a plateia capixaba com hits de sua carreira e de "autores que ele gosta", como "Dois e Dois são cinco" (1971), de Roberto Carlos, eternizada na voz de Gal Costa. Outro momento glorioso do show foi a apresentação de "Pavão Mysteriozo, de Ednardo. O "grand finale" ficou a cargo de "Homem com H", de Antônio Barros, e o samba "Ex-Amor", de Martinho da Vila.
A banda afiadíssima que acompanha Ney é formada por Sacha Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe Roseno, (percussão), Dunga (baixo), Mauricio Negão (guitarra), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes (trombone).
