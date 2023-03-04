Ana Paula Rody comemora aniversário em happy hour em Vitória

A Buaiz Alimentos participa, na segunda-feira (06), do evento de lançamento do Projeto Squads, promovido pelo HUGB, o Hub de Inovação do Grupo Buaiz. A empresa, comandada por Eduarda Buaiz, estará representada por 15 colaboradores, divididos em dois grupos, que vão dar início as atividades de dois projetos de novos negócios e transformação digital, frutos da jornada de Multiplicadores da Buaiz Alimentos, no último ano.

O CEO do Rock in Rio, Luís Justo, se prepara para dividir suas experiências e dar dicas fundamentais sobre negócios de sucesso em uma live que acontece neste sábado (04), com os médicos cooperados da Unimed Vitória. O encontro começa às 14h, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

A Disk Pizza Paulista, agora sob nova direção, abrirá as portas nas próximas semanas e promete chegar com um cardápio prá lá de diferenciado. Segundo o empresário Lucas Cunha Missagia a prioridade, claro, é preservar a qualidade e originalidade das pizzas, mas a inovação também fará parte do projeto. Por isso, na arrojada casa, que está em fase final de construção, em Jardim da Penha, para manter o sabor que consolidou a marca por anos, o empresário manterá os pizzaiolos que há 25 anos trabalham com eles e as novidades ficarão por conta do chef português Joaquim Jorge Alcobia, foi contratado para diversificar o cardápio”, antecipa Lucas Cunha Missagia. Outra boa nova será a Drinkeria que está sendo montada pelo renomado consultor e bartender Rodrigo Perdigão. Ele promete muitas novidades na carta de drinques.