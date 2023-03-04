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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Ana Paula Rody comemora aniversário em happy hour em Vitória

Publicado em
04 mar 2023 às 02:30
Eliane Bianchi, Rita Bumachar, Ana Paula Rody e Soraia Manato
Eliane Bianchi, Rita Bumachar, a aniveersariante Ana Paula Rody e Soraya Manato: tarde de parabéns pra você! Crédito: Marlon Vianna

Viva, Ana! 

Querida de RR,  Ana Paula Rody celebrou aniversário nesta quinta-feira (02), na Enseada do Suá, em Vitória. A aniversariante reuniu amigos para happy hour com menu assinado por Tereza Aragão. Veja as fotos!

MÊS DA MULHER

Na plateia do Ney

Eulália e Décio Chieppe, Trícia Navarro e Gustavo Varella e Maria Braga e Flávio Simões vão assistir o show "Bloco na Rua", de Ney Matogrosso, neste sábado (04), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória.

Negócios de sucesso

O CEO do Rock in Rio, Luís Justo, se prepara para dividir suas experiências e dar dicas fundamentais sobre negócios de sucesso em uma live que acontece neste sábado (04), com os médicos cooperados da Unimed Vitória. O encontro começa às 14h, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

Inovação

A Buaiz Alimentos participa, na segunda-feira (06), do evento de lançamento do Projeto Squads, promovido pelo HUGB, o Hub de Inovação do Grupo Buaiz. A empresa, comandada por Eduarda Buaiz, estará representada por 15 colaboradores, divididos em dois grupos, que vão dar início as atividades de dois projetos de novos negócios e transformação digital, frutos da jornada de Multiplicadores da Buaiz Alimentos, no último ano.

ADVOCACIA FEMININA

SABOR E INOVAÇÃO

A Disk Pizza Paulista, agora sob nova direção, abrirá as portas nas próximas semanas e promete chegar com um cardápio prá lá de diferenciado. Segundo o empresário Lucas Cunha Missagia a prioridade, claro, é preservar a qualidade e originalidade das pizzas, mas a inovação também fará parte do projeto. Por isso, na arrojada casa, que está em fase final de construção, em Jardim da Penha, para manter o sabor que consolidou a marca por anos, o empresário manterá os pizzaiolos que há 25 anos trabalham com eles e as novidades ficarão por conta do chef português Joaquim Jorge Alcobia, foi contratado para diversificar o cardápio”, antecipa Lucas Cunha Missagia. Outra boa nova será a Drinkeria que está sendo montada pelo renomado consultor e bartender Rodrigo Perdigão. Ele promete muitas novidades na carta de drinques.

CURVA DA JUREMA

Josi Marques e Alessandra Coco
Josi Marques e Alessandra Coco:  happy hour em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

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