Ana Paula Rody comemora aniversário em happy hour em Vitória

A Disk Pizza Paulista, agora sob nova direção, abrirá as portas nas próximas semanas e promete chegar com um cardápio prá lá de diferenciado. Segundo o empresário Lucas Cunha Missagia a prioridade, claro, é preservar a qualidade e originalidade das pizzas, mas a inovação também fará parte do projeto. Por isso, na arrojada casa, que está em fase final de construção, em Jardim da Penha, para manter o sabor que consolidou a marca por anos, o empresário manterá os pizzaiolos que há 25 anos trabalham com eles e as novidades ficarão por conta do chef português Joaquim Jorge Alcobia, foi contratado para diversificar o cardápio”, antecipa Lucas Cunha Missagia. Outra boa nova será a Drinkeria que está sendo montada pelo renomado consultor e bartender Rodrigo Perdigão. Ele promete muitas novidades na carta de drinques.