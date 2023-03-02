Veja quem prestigiou a inauguração do novo espaço do Movimento Cidade

O Movimento Cidade, carinhosamente conhecido como MC, recebeu convidados para inaugurar seu novo espaço na Praia do Suá, em Vitória. O projeto é um movimento de causa pela cultura da cidade, pensando em sustentabilidade, capacitação, diversidade, ocupação dos espaços públicos, música, cinema e arte. São deles projetos como o Festival MC (que lotou o Centro Cultural Carmélia ano passado com direito a showzaço do Emicida), o MC Mulheres, MC.LAB, MC.ARTE, MR.RODA, Cidade Pedal e muitos outros - que inclusive já começaram a ganhar o Brasil no ano passado, com edição no Nordeste. Na ocasião, o MC apresentou alguns spoilers da programação 2023, que incluem mais andanças pelo Brasil e, claro, uma nova edição do Festival MC no segundo semestre. Confira quem passou por lá nos cliques de Marcella Bicalho.