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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a inauguração do novo espaço do Movimento Cidade

Publicado em
02 mar 2023 às 10:59
Luciene Chagas e Léo Alves
Luciene Chagas e o anfitrião  Léo Alves: no opening da sede do Movimento Cidade Crédito: Marcella Bicalho.
O Movimento Cidade, carinhosamente conhecido como MC, recebeu convidados para inaugurar seu novo espaço na Praia do Suá, em Vitória. O projeto é um movimento de causa pela cultura da cidade, pensando em sustentabilidade, capacitação, diversidade, ocupação dos espaços públicos, música, cinema e arte. São deles projetos como o Festival MC (que lotou o Centro Cultural Carmélia ano passado com direito a showzaço do Emicida), o MC Mulheres, MC.LAB, MC.ARTE, MR.RODA, Cidade Pedal e muitos outros - que inclusive já começaram a ganhar o Brasil no ano passado, com edição no Nordeste. Na ocasião, o MC apresentou alguns spoilers da programação 2023, que incluem mais andanças pelo Brasil e, claro, uma nova edição do Festival MC no segundo semestre. Confira quem passou por lá nos cliques de Marcella Bicalho.
Lucia Caus e Larissa Delboni
Lucia Caus e Larissa Delbone Crédito: Marcella Bicalho
Bryce Caniçali e Luisa Costa
Bryce Caniçali e Luisa Costa Crédito: Marcella Bicalho
Rogerio Oliveira, Dani Brandão e Dudu Altoé
Rogerio Oliveira, Dani Brandão e Dudu Altoé Crédito: Marcella Bicalho
Sullivan Silva e Eduardo Fachetti
Sullivan Silva e Eduardo Fachetti Crédito: Marcella Bicalho
Wanda Núbia, Léo Alves e Leonardo Pignaton
Wanda Núbia, Léo Alves e Leonardo Pignaton Crédito: Marcella Bicalho
Lorena Souza, Suellen Castello e Yasmin Piovezan
Lorena Souza, Suellen Castello e Yasmin Piovezan Crédito: Marcella Bicalho
Eduardo Bombril e Vincenzo Guizzardi
Eduardo Bombril e Vincenzo Guizzardi Crédito: Marcella Bicalho
Adriana Denadai, Licia Mesquista e Juranda Alegro
Adriana Denadai, Licia Mesquita e Juranda Alegro Crédito: Marcella Bicalho

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