Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Manguinhos Jazz & Blues Festival está de volta ao calendário do ES

01 mar 2023 às 14:23
Cantora norte-americana Diunna Greenleaf, atração confirmada para o Manguinhos Jazz & Blues Festival de 2023
Cantora norte-americana Diunna Greenleaf é atração confirmada para o Manguinhos Jazz & Blues Festival de 2023 Crédito: Divulgação
O Manguinhos Jazz & Blues Festival, pioneiro do gênero no Espírito Santo, vai voltar ao calendário cultural capixaba depois de sete anos. A sexta edição do festival vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de abril, no bucólico balneário de Manguinhos, com shows e ações formativas para músicos e estudantes. Referência do blues mundial, a cantora norte-americana Diunna Greenleaf é uma das primeiras atrações a serem confirmadas.
Natural do Texas, a cantora ganhou fama ao conquistar o prêmio de Artista Revelação no Blues Music Awards, em 2008, e pelas duas indicações ao Koko Taylor Award, em 2009 e 2012, nas categorias de “Cantora de Blues Tradicional”’e “Álbum de Blues Tradicional”, pelo disco “Trying Hold On”.
Diunna Greenleaf participou dos principais festivais internacionais de blues, como o Blues to Bop Festival, em Lugano, e o Lucerne Blues Festival, na Suíça; e o Festival Internacional de Jazz de Montreal, no Canadá.

Realização

A realização do Manguinhos Jazz & Blues Festival é de Júlia Sodré, em parceria com a Associação de Moradores de Balneário de Manguinhos e a Associação Comercial Balneário de Manguinhos, com patrocínio da ArcelorMittal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC).

Veja Também

Veja quem prestigiou o Marien Calixte Jazz Music Festival em Vila Velha

Vale Música Jazz Band homenageia Duke Ellington em concerto no Sesc Glória

Diva do Jazz, Leila Maria marca presença na comemoração dos 5 anos do 244 Club

A Gazeta integra o

Saiba mais
Arte Cultura jazz manguinhos Música Serra
