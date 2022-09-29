Vale Música Jazz Band homenageia Duke Ellington em concerto no Sesc Glória

A Vale Música Jazz Band apresenta o concerto "Homenagem a Duke Ellington" Crédito: Ricardo Galvão

E tem som da melhor qualidade no Centro Cultural Sesc Glória nesta sexta-feira (30). No espaço, localizado no Centro da capital, rola o concerto "Homenagem a Duke Ellington", um dos ícones do jazz, comandado pela Vale Música Jazz Band, um dos braços do projeto Vale Música no Espírito Santo. A entrada é franca.

Com regência do maestro Eduardo Lucas, o espetáculo reunirá músicas do compositor, pianista e líder de orquestra norte-americano Duke Ellington (1899-1974), com a participação especial dos pianistas Cliff Korman e Fabiano Araújo.

Os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do teatro, no dia do evento, a partir das 19h. A apresentação está prevista para começar às 20h.

Segundo o maestro Eduardo Lucas, a preparação para o concerto começou há cerca de um ano, e os integrantes da Vale Música Jazz Band estão empolgados com a oportunidade de apresentar o repertório do ícone da música popular norte-americana.

"Os arranjos do programa são originais, transcritos pelo pesquisador estadunidense David Berger, a partir das gravações da big band de Duke Ellington", adianta o regente, que destaca o papel do maestro da Orquestra Pop & Jazz do Instituto Federal de Educação (Ifes), Célio Paula, na consolidação do projeto. "A contribuição do maestro Célio nos ensaios foi fundamental para o entendimento da linguagem e da improvisação", pontua.

Com cerca de sete anos de estrada, a Vale Música Jazz Band conta com 19 integrantes e coleciona no currículo concertos marcantes ao lado do pianista Gilson Peranzzetta e da cantora Indiana Nomma – hondurenha radicada no Brasil -, assim como a participação no Festival I Love Jazz (MG), com a cantora Alma Thomas, no concerto "Divas do Jazz". Em dezembro de 2021, a Vale Música Jazz Band dividiu o palco com João Bosco, em Vitória, no concerto comemorativo aos 20 anos do Vale Música no ES.

TALENTO

"Homenagem a Duke Ellington" faz uma abordagem histórica do repertório do compositor, destacando a sua importância para a genealogia do jazz.

O programa será dividido em três etapas. No primeiro set, o pianista norte-americano Cliff Korman vai se apresentar com a banda; no segundo, o grupo terá a companhia do pianista Fabiano Araújo; e a parte final ficará exclusivamente com os integrantes da Jazz Band, sob a regência de Eduardo Lucas.

O repertório inclui números consagrados de Ellington, como "Caravan", "I Don’t Mean a Thing" e "Satin Doll". "Temos desde obras da década de 1930, que fazem referência à Era do Swing, até composições da década de 1970, como 'Chinoiserie', inserida no jazz fusion, que consiste na mistura do jazz com o rock, a música oriental, e a descoberta das escalas modais", comenta o maestro.

CONCERTO "HOMENAGEM A DUKE ELLINGTON"